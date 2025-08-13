Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Alonso belum Puas dengan Kekuatan Skuad Real Madrid

Dhika Kusuma Winata
13/8/2025 13:50
Alonso belum Puas dengan Kekuatan Skuad Real Madrid
Xabi Alonso.(Youtube Real Madrid)

REAL Madrid menang 4-0 menghadapi WSG Tirol pada laga uji coba pramusim di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8). Meski hasilnya positif, pelatih Xabi Alonso dikabarkan belum sepenuhnya puas dengan kekuatan skuadnya.

Pertandingan itu menjadi satu-satunya uji coba Los Blancos jelang bergulirnya musim baru La Liga pekan depan. Menurut laporan Mario Cortegana dari The Athletic, Alonso masih berharap klub mendatangkan tambahan pemain.

Sektor gelandang dan pertahanan menjadi sorotan Alonso dan dia berharap bisa menambah pemain sebelum bursa transfer ditutup.

Baca juga : WSG Tirol vs Real Madrid: Los Blancos Tutup Pramusim dengan Pesta Gol

Sejauh ini, Madrid bergerak cepat pada awal bursa musim panas dengan merekrut empat nama baru yakni Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, dan Alvaro Carreras. 

Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen resmi bergabung dengan Madrid sebelum digelar Piala Dunia Antarklub 2025. Sementara itu, Carreras dan Mastantuono direkrut usai membela Benfica dan River Plate pada ajang yang sama.

Perjalanan Los Blancos di Piala Dunia Antarklub terhenti di babak semifinal setelah takluk 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG).

Baca juga : Rodrygo Tegaskan Niat Bertahan di Real Madrid

Bagi Alonso, ajang tersebut menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi skuadnya menjelang musim baru mengingat Madrid hanya memiliki satu laga uji coba pramusim melawan WSG Tirol akibat padatnya jadwal.

Madrid disebut tengah memantau situasi bek tengah Liverpool Ibrahima Konate yang masa depannya di Anfield belum pasti. Klub ibu kota Spanyol itu juga dikabarkan tertarik pada talenta muda Porto, Rodrigo Mora.

Namun, manajemen klub dikabarkan enggan melakukan perekrutan lagi. Manajemen menilai setiap posisi sudah memiliki dua pemain dan kuota 25 pemain untuk La Liga telah terisi penuh.

Dengan kondisi tersebut, peluang menghadirkan pemain anyar hanya terbuka jika ada pemain yang hengkang. 

Sejauh ini, belum ada pemain yang secara terbuka menyatakan ingin pergi meski nama-nama seperti Rodrygo, Dani Ceballos, David Alaba, dan Ferland Mendy kerap menjadi bahan spekulasi. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
