Real Madrid Datangkan Franco Mastantuono dari River Plate

Gelandang baru Real Madrid Franco Mastantuono(X @realmadriden)

KLUB La Liga Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan wonderkid Argentina Franco Mastantuono dari klub Liga Argentina River Plate di bursa transfer musim panas 2025.

Pemain berusia 18 tahun ini telah menandatangani kontrak dan akan mengenakan nomor punggung 19 di Los Blancos.

"Franco Mastantuono akan memperkuat tim kami mulai musim ini. Kami menyambutnya dan berharap ia dapat berkembang menjadi salah satu pilar penting klub di masa depan," ungkap Real Madrid dalam sebuah pernyataan resmi, Kamis (14/8).

Mastantuono digaet Real Madrid dengan biaya transfer awal sebesar 40 juta euro (sekitar Rp 690 miliar), yang dapat meningkat hingga 50 juta euro dengan tambahan bonus tertentu.

Transfer ini menegaskan komitmen Real Madrid untuk berinvestasi pada talenta muda berbakat.

Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Mastantuono menembus tim utama River Plate di usia 16 tahun.

Dia mencatatkan 10 gol dan 10 assist dalam 61 penampilan di berbagai kompetisi. Performa impresifnya membuatnya dilirik sejumlah klub top Eropa, tetapi Real Madrid berhasil mengamankan tanda tangannya.

Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 19, yang sebelumnya dikenakan oleh pemain seperti Dani Ceballos.

Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Real Madrid, terutama di lini tengah, dengan gaya bermain kreatif dan visi passing yang tajam.

Mastantuono dijadwalkan segera bergabung dengan sesi latihan Real Madrid untuk mempersiapkan musim kompetisi 2025/26.

Penggemar Los Blancos antusias menantikan debut sang pemain muda di La Liga atau kompetisi Eropa. (Ant/Z-1)