Real Madrid Datangkan Franco Mastantuono dari River Plate

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KLUB La Liga Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan wonderkid Argentina Franco Mastantuono dari klub Liga Argentina River Plate di bursa transfer musim panas 2025.
Pemain berusia 18 tahun ini telah menandatangani kontrak dan akan mengenakan nomor punggung 19 di Los Blancos.
"Franco Mastantuono akan memperkuat tim kami mulai musim ini. Kami menyambutnya dan berharap ia dapat berkembang menjadi salah satu pilar penting klub di masa depan," ungkap Real Madrid dalam sebuah pernyataan resmi, Kamis (14/8).
Mastantuono digaet Real Madrid dengan biaya transfer awal sebesar 40 juta euro (sekitar Rp 690 miliar), yang dapat meningkat hingga 50 juta euro dengan tambahan bonus tertentu.
Transfer ini menegaskan komitmen Real Madrid untuk berinvestasi pada talenta muda berbakat.
Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Mastantuono menembus tim utama River Plate di usia 16 tahun.
Dia mencatatkan 10 gol dan 10 assist dalam 61 penampilan di berbagai kompetisi. Performa impresifnya membuatnya dilirik sejumlah klub top Eropa, tetapi Real Madrid berhasil mengamankan tanda tangannya.
Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 19, yang sebelumnya dikenakan oleh pemain seperti Dani Ceballos.
Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Real Madrid, terutama di lini tengah, dengan gaya bermain kreatif dan visi passing yang tajam.
Mastantuono dijadwalkan segera bergabung dengan sesi latihan Real Madrid untuk mempersiapkan musim kompetisi 2025/26.
Penggemar Los Blancos antusias menantikan debut sang pemain muda di La Liga atau kompetisi Eropa. (Ant/Z-1)
Gol pembuka Inter dicetak oleh striker muda Francesco Esposito pada menit ke-72.
Berkat kemenangan 2-0 atas River Plate, Inter Milan memuncaki klasemen Grup E Piala Dunia Antarklub dengan torehan 7 poin dari tiga laga.
Laga berlangsung dalam atmosfer meriah berkat dukungan suporter dari kedua kubu yang datang langsung dari Jepang maupun Argentina.
River Plate menang 3-1 atas Urawa Reds Diamonds di laga Grup E Piala Dunia Antarklub.
Dalam laga Piala Dunia Antarklub yang digelar di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat (AS) itu, seluruh gol River Plate ke gawang Urawa Red Diamonds dicetak melalui sundulan.
Atletico Madrid telah memulai kontak awal dengan Juventus dan agen Nico Gonzalez untuk menjajaki kemungkinan transfer permanen.
Real Madrid berhasil mengamankan jasa Franco Mastantuono dengan biaya transfer 45 juta euro (Rp765 miliar) dari River Plate pada Juli, mengalahkan persaingan dari PSG.
Manchester United sering kali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah.
Setelah dua musim terganggu dengan cedera serius, Marc-Andre Ter Stegen menjalani operasi punggung pada Juli.
Kepindahan Inigo Martinez ke Al Nassr, yang dikonfirmasi pada Sabtu (9/8), dilakukan sebagai transfer gratis setelah Barcelona setuju memutus kontraknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved