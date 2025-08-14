Barcelona Umumkan Marc-Andre ter Stegen Cedera Jangka Panjang

Headline
BARCELONA, melalui laman daring resmi mereka, Kamis (14/8) dini hari WIB, mengumumkan bahwa operator La Ligatelah mengesahkan status cedera jangka panjang kiper Marc-Andre ter Stegen.
Dengan demikian klub Catalan itu dapat mendaftarkan kiper rekrutan baru, Joan Garcia, tanpa melanggar peraturan financial fair play.
"Komite Medis Liga Spanyol memutuskan bahwa cedera kiper Marc-Andre ter Stegen memenuhi kriteria cedera jangka panjang sesuai peraturan yang berlaku," ungkap Barcelona dalam pernyataan di situs resmi mereka.
"Klub akan segera memformalkan pendaftaran pemain Joan Garcia," lanjutnya.
Setelah dua musim terganggu dengan cedera serius, Ter Stegen menjalani operasi punggung pada Juli.
Namun, kiper berusia 33 tahun tersebut baru pada Jumat (8/8) lalu bersedia merilis detail medisnya, saat Barcelona berupaya mengklasifikasikan dirinya sebagai cedera jangka panjang di La Liga.
Detail medis itu memungkinkan Barcelona mengurangi sebagian gajinya dari total beban gaji resmi.
Barcelona memang berencana memanfaatkan absennya kiper asal Jerman tersebut untuk mendaftarkan pemain baru mereka sambil tetap mematuhi peraturan financial fair play.
Selain merekrut Garcia, Barcelona juga memperpanjang kontrak kiper veteran asal Polandia, Wojciech Szczesny, pada musim panas ini.
Setelah memenangi Joan Gamper Trophy 2025, Senin (11/8), Barcelona akan memulai baru La Liga dengan melawat ke markas Mallorca pada Minggu (17/8). (Ant/Z-1)
