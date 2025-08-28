Grimsby Town vs Manchester United, Setan Merah Disingkirkan Klub Divisi IV di Piala Liga

Para pemain Grimsby Town melakukan selebrasi usai menang adu penalti atas Manchester United di laga putaran kedua Piala Liga.(X @officialgtfc)

MANCHESTER United tersingkir secara memalukan dari ajang Piala Liga setelah kalah adu penalti oleh klub League Two (Divisi IV Liga Inggris) Grimsby Town, Kamis (28/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Blundell Park, Manchester United tampak berhasil menyelamatkan diri di saat-saat terakhir setelah tertinggal dua gol dalam penampilan babak pertama yang sangat buruk, dengan kiper Andre Onana yang kembali bersalah atas gol kedua Grimsby.

Pemain pengganti Bryan Mbeumo memperkecil ketertinggalan sebelum Harry Maguire menyamakan kedudukan di menit terakhir waktu normal.

Namun, Matheus Cunha gagal memastikan kemenangan dalam adu penalti terakhir United di babak reguler, dan penalti kedua Mbeumo membentur mistar gawang sehingga Grimsby menang adu penalti 12-11 dan memicu invasi lapangan dari para pendukung tuan rumah yang bersorak gembira.

Manajer Setan Merah Ruben Amorim tampak ketakutan di bangku cadangan saat drama terjadi dan satu dari hanya dua peluang realistis untuk meraih trofi sirna pada kesempatan pertama yang tersedia.

Para pendukung tim tuan rumah meneriakkan yel-yel "dipecat pagi ini" saat mereka bersorak gembira di tribun di belakangnya selama babak pertama, menyaksikan Manchester United berada dalam posisi yang bahkan lebih memalukan daripada yang dialaminya musim lalu, yang ia gambarkan sebagai "mungkin yang terburuk" dalam sejarah klub.

Kesalahan Onana yang mengejutkan itu tidak membantunya. Ditepikan di dua pertandingan pertama Liga Primer Inggris musim ini, pemain internasional Kamerun itu tampak belum sepenuhnya nyaman bahkan sebelum ia datang untuk menyambut umpan silang yang disapu ke area penalti yang ramai setelah 30 menit.

Anehnya, Onana melepaskan umpan tersebut dan mantan pemain akademi United, Tyrell Warren, menceploskan bola lepas ke gawang kosong.

Gol tersebut menggandakan keunggulan Grimsby setelah Charles Vernam, yang menaklukkan Onana dengan tembakan mendatar setelah Kieran Green merebut bola dari Amad Diallo dan Manuel Ugarte, yang memungkinkan Darragh Burns untuk melepaskan umpan silang ke tiang jauh.

Amorim kemhdian memasukkan kapten Bruno Fernandes, penyerang baru Mbeumo, dan bek tengah Matthijs de Ligt di babak kedua untuk menyelamatkan pertandingan.

Mbeumo memperkecil ketertinggalan dengan tembakan ke sudut gawang 15 menit menjelang akhir pertandingan. Setelah beberapa pergantian pemain yang membuat Mason Mount dan Mbeumo mengisi peran bek sayap di akhir pertandingan, Maguire berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

Laga pun harus dilanjutkan dengan babak adu penalti.

Di babak adu penalti, saat Clarke Odour gagal untuk Grimsby Town, duet penyerang Manchester United, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, gagal menjalankan tugas mereka.

Grimsby Town pun melaju ke putaran ketiga Piala Liga sementara Manchester United tersingkir. (bbc/Z-1)