Amorim Minta Maaf MU Dipermalukan Grimsby

RUBEN Amorim menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Manchester United setelah timnya mengalami salah satu momen terburuk dalam sejarah klub yaitu tersingkir di putaran kedua Piala Liga Inggris. MU dikandaskan secara memalukan di tangan Grimsby Town, tim yang berlaga di divisi empat, Kamis (28/8).

MU harus angkat koper lebih cepat dari setelah kalah adu penalti 11-12 dari Grimsby. Tuan rumah sempat unggul 2-0 lebih dulu sebelum Bryan Mbeumo memperkecil ketertinggalan dan sundulan Harry Maguire di menit ke-89 memaksa pertandingan berlanjut ke babak penalti.

Namun, drama di Blundell Park itu berakhir buruk bagi MU. Mbeumo, yang sebelumnya menjadi pemicu kebangkitan tim, gagal menuntaskan tugasnya dari titik putih di babak adu penalti. Amorim tidak menyembunyikan rasa malu sekaligus penyesalannya.

“Saya hanya ingin mengatakan saya benar-benar minta maaf kepada para fans. Dukungan yang mereka berikan kepada saya, dengan semua dukungan itu mereka membantu tim. Saya tidak punya kata-kata lain. Saya benar-benar minta maaf,” ujarnya kepada Sky Sports.

“Ketika segalanya begitu penting di klub kami, semua yang terjadi ini adalah masalah besar. Seharusnya kami bisa jauh lebih baik, jadi saya hanya ingin mengatakan maaf kepada para pendukung kami," imbuhnya.

Kekalahan tersebut menambah tekanan besar bagi Amorim, terutama setelah awal musim Liga Primer yang tanpa kemenangan. Dengan peluang meraih trofi kini semakin menipis, masa depannya di Old Trafford kembali menjadi tanda tanya besar.

Soal apa yang salah dengan permainan timnya, Amorim menjawab singkat tapi tegas. Dia menyebut semua aspek tak bisa dibanggakan.

“Segalanya. Cara kami memulai pertandingan, kami bahkan tidak ada di sini,” tutur Amorim.

Salah satu sorotan tertuju pada kiper Andre Onana yang menjalani penampilan perdananya musim ini. Ia dinilai berkontribusi negatif terkait dua gol Grimsby.

Pertama, ketika membiarkan tembakan Charles Vernam menembus gawang di tiang dekat pada menit ke-22. Kedua, Onana gagal mengantisipasi bola udara yang akhirnya disambar Tyrell Warren untuk menjadi gol kedua Grimsby.

Meski begitu, Amorim menegaskan kesalahan Onana bukanlah faktor tunggal yang membuat timnya kalah.

“Dengan segala hormat, ketika Anda bermain melawan tim divisi empat, masalahnya bukan pada kiper, tetapi pada semuanya,” ucapnya.