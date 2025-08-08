Bayern Muenchen vs Tottenham: Kompany Puji Performa Bayern Usai Bungkam Tottenham 4-0

Pelatih Vincent Kompany mengapresiasi kemenangan Bayern Muenchen atas Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga uji coba.(Media Sosial X)

PELATIH kepala Vincent Kompany mengapresiasi performa Bayern Muenchen, saat melibas Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-0 dalam laga uji coba. Empat gol kemenangan dicetak oleh Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl, dan Jonah Kusi-Asare.

Meski begitu, Kompany mengingatkan perjalanan tim masih panjang. “Anak-anak tampil bagus, tapi kami harus tetap tenang. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah kesiapan mental, dan kami menunjukkannya hari ini,” ujarnya.

Penampilan Solid di Semua Lini

Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, menyebut kemenangan ini sebagai hasil yang memuaskan. “Kami tampil dominan. Semua pemain menunjukkan semangat dan gairah, dan yang terpenting tidak ada yang cedera. Kami menciptakan banyak peluang, dan dua gol dari pemain muda tidak mudah, tapi mereka mengeksekusinya dengan sangat baik,” kata Eberl.

Kompany pun menambahkan performa luar biasa ini datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. “Kami baru menjalani lima sesi latihan penuh, biasanya butuh lima sampai enam minggu untuk mencapai level seperti ini. Tapi hari ini mereka bermain dengan intensitas tinggi, itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun ini belum akhir. Pramusim baru saja dimulai, dan kami masih harus membangun kesiapan fisik yang ideal.”

Kane: Emosional Tapi Profesional

Harry Kane, yang turut menyumbang gol ke gawang mantan klubnya, mengaku laga ini membawa nuansa emosional tersendiri. “Ini pertandingan yang sangat baik. Kami dominan dari awal hingga akhir dan bermain dalam alur yang bagus. Intensitas tinggi membuat Tottenham sulit berkembang,” ujar Kane.

“Bermain melawan Tottenham jelas emosional karena saya lama di sana. Tapi saat sudah berada di lapangan, saya fokus memberikan yang terbaik untuk tim saya sekarang. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan orang-orang dari Tottenham,” tambahnya.

Evaluasi dan Optimisme

Mathys Tel dari pihak Tottenham mengakui keunggulan Bayern dalam laga tersebut. “Saya senang berada di sini, stadion ini seperti rumah sendiri. Kami tahu intensitas permainan Bayern, jadi hasil ini bukan kejutan. Sayang kami kalah, tapi ini pelajaran berharga. Kami akan terus bekerja keras agar bisa menjalani musim yang baik,” ujarnya. (Bayern Munich/Z-2)