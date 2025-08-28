Wehen Wiesbaden vs Bayern Muenchen, Gol Larut Harry Kane Pastikan Kemenangan Die Roten

A- A+

Penyerang Bayern Muenchen Harry Kane melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Wehen Wiesbaden di laga putaran pertama DFB Pokal.(AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

BAYERN Muenchen membutuhkan gol Harry Kane di masa injury time babak kedua untuk meraih kemenangan 3-2 atas klub Divisi III Wehen Wiesbaden di putaran pertama DFB Pokal, Kamis (28/8) dini hari WIB.

Dalam laga di BRITA-Arena itu, Bayern Muenchen tampil menyerang sejak awal laga. Die Roten kemudian mendapatkan hadiah penalti di menit 16 usai Sacha Boey dilanggar di kotak terlarang.

Harry Kane, yang menjadi algojo, sukses menjalankan tugasnya dan menceploskan bola ke gawang Wehen Wiesbaden

Skor 1-0 untuk keunggulan Bayern Muenchen atas Wehen Wiesbaden bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Bayern sukses menggandakan keunggulannya di menit 51 lewat gol Michael Olise.

Tertinggal dua gol, Wehen Wiesbaden berusaha bangkit dan sukses memangkas ketertinggalan mereka lewat gol Fatih Kaya.

Wehen Wiesbaden kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit 70 lewat gol kedua Kaya.

Saat laga tampaknya akan berhasil imbang 2-2, Kane mencetak gol di masa injury time, tepatnya di menit 90+4 melalui sundulan.

Skor 3-2 untuk kemenangan Bayern Muenchen atas Wehen Wiesbaden di laga putaran pertama DFB Pokal bertahan hingga laga berakhir. (bulinews/Z-1)