Wehen Wiesbaden vs Bayern Muenchen, Gol Larut Harry Kane Pastikan Kemenangan Die Roten

BAYERN Muenchen membutuhkan gol Harry Kane di masa injury time babak kedua untuk meraih kemenangan 3-2 atas klub Divisi III Wehen Wiesbaden di putaran pertama DFB Pokal, Kamis (28/8) dini hari WIB.
Dalam laga di BRITA-Arena itu, Bayern Muenchen tampil menyerang sejak awal laga. Die Roten kemudian mendapatkan hadiah penalti di menit 16 usai Sacha Boey dilanggar di kotak terlarang.
Harry Kane, yang menjadi algojo, sukses menjalankan tugasnya dan menceploskan bola ke gawang Wehen Wiesbaden
Skor 1-0 untuk keunggulan Bayern Muenchen atas Wehen Wiesbaden bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Bayern sukses menggandakan keunggulannya di menit 51 lewat gol Michael Olise.
Tertinggal dua gol, Wehen Wiesbaden berusaha bangkit dan sukses memangkas ketertinggalan mereka lewat gol Fatih Kaya.
Wehen Wiesbaden kemudian berhasil menyamakan kedudukan di menit 70 lewat gol kedua Kaya.
Saat laga tampaknya akan berhasil imbang 2-2, Kane mencetak gol di masa injury time, tepatnya di menit 90+4 melalui sundulan.
Skor 3-2 untuk kemenangan Bayern Muenchen atas Wehen Wiesbaden di laga putaran pertama DFB Pokal bertahan hingga laga berakhir. (bulinews/Z-1)
Gol tunggal Serhou Guirassy di menit 79 memastikan Borussia Dortmund menang tipis 1-0 atas klub Divisi III RW Essen dan melaju di ajang DFB Pokal, Selasa (19/8) dini hari WIB.
Isi Young jadi pahlawan Arminia Bielefeld lewat gol menit 92 yang singkirkan Werder Bremen 1-0 di DFB-Pokal. Bremen bermain 10 orang sejak menit ke-54.
Berkat kemenangan atas RB Leipzig, VfB Stuttgart melaju ke final DFB Pokal berhadapan dengan klub Divisi III Arminia Bielefeld, yang menyingkirkan juara bertahan Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen gagal melaju ke final DFB Pokal usai kalah tipis 2-1 dari klub Divisi III Arminia Bieleld di laga semifinal, Rabu (2/4) dini hari WIB.
Di laga semifinal DFB Pokal, RB Leipzig berpeluang bertemu dengan juara bertahan Bayer Leverkusen, juara tiga kali VfB Stuttgart, atau klub Divisi III Arminia Bielefeld.
Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Jamie Leweling pada masa tambahan waktu.
Pelatih Vincent Kompany mengapresiasi kemenangan Bayern Muenchen atas Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga uji coba.
Bayern Muenchen tampil dominan dan menundukkan Tottenham Hotspur 4-0 dalam laga persahabatan. Harry Kane cetak gol pembuka ke gawang mantan timnya.
PARIS Saint-Germain (PSG) tampil dominan saat membungkam Inter Miami dan siap menghadapi Bayern Muenchen di babak perempat final Piala Dunia Antarklub.
Harry Kane berhasil sumbang dua gol yang membawa Bayern Muenchen mengalahkan Flamengo 4-2 di Piala Dunia Antarklub.
