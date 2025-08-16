Arminia Bielefeld vs Werder Bremen: Gol Telat Isi Young Antar Arminia Singkirkan Werder Bremen 1-0 di DFB-Pokal

Isi Young jadi pahlawan Arminia Bielefeld lewat gol menit 92 yang singkirkan Werder Bremen 1-0 di DFB-Pokal. Bremen bermain 10 orang sejak menit ke-54.(Arminia Bielefeld)

DRAMA terjadi di SchücoArena. Arminia Bielefeld memastikan langkah ke babak kedua DFB-Pokal usai menang tipis 1-0 atas Werder Bremen. Gol penentu dicetak Isi Young pada menit ke-92, membuat stadion yang penuh sesak bergemuruh.

Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Arminia atas Bremen di ajang DFB-Pokal, setelah kemenangan pada 2015 dan Februari lalu. Bremen harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-54 setelah Leon Bittencourt mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Marvin Mehlem.

Pelatih Arminia, Mitch Kniat, menurunkan strategi lebih defensif sejak awal, sementara Bremen tampil agresif. Beberapa peluang emas tercipta di babak pertama, termasuk tembakan Marco Grüll yang melebar tipis, namun skor 0-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Arminia lebih percaya diri. Peluang terbaik datang dari Mael Corboz yang memaksa kiper Michael Zetterer melakukan penyelamatan gemilang di menit ke-59. Meski unggul jumlah pemain, Arminia sempat tertekan ketika Bremen melancarkan serangan cepat di menit-menit akhir waktu normal.

Hingga akhirnya, pada menit kedua injury time, Boakye melepas umpan dari sisi kanan kepada Young. Dengan tenang, ia mengontrol bola lalu melepaskan tembakan ke tiang dekat tanpa mampu dibendung kiper. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memicu selebrasi besar di SchücoArena. (Arminia/Z-2)