Jonathan David Lakoni Debut Manis Bersama Juventus

Pemain Juventus, JONATHAN David.(Dok. Instagram Juventus)

JONATHAN David langsung mencuri perhatian di laga debutnya bersama Juventus. Striker asal Kanada itu mencetak gol pembuka dalam kemenangan Juventus 2-0 atas Parma pada pekan perdana Liga Italia Serie A di Stadion Allianz, Senin (25/8) dini hari WIB.

David membuka skor pada menit ke-59 lewat sontekan terarah setelah menyambut umpan tarik Kenan Yildiz. Gol tersebut menjadi pembuka jalan bagi Juventus mengamankan tiga poin pertama di musim baru.

“Itu adalah segalanya yang saya harapkan. Saya senang bisa mencetak gol di pertandingan pertama saya. Namun yang terpenting adalah tiga poin,” ujar David kepada DAZN.

“Target saya adalah membantu tim sebisa mungkin. Entah dengan mencetak gol, membuat assist, atau bahkan ikut bertahan, saya akan melakukan semuanya,” tambahnya.

Kemenangan itu menjadi awal sempurna bagi Juventus dan terutama Jonathan David yang langsung membuktikan kualitasnya di hadapan publik Turin.

Penyerang berusia 25 tahun itu direkrut sebagai pemain bebas transfer untuk menambah ketajaman lini depan Bianconeri yang sebelumnya kerap bermasalah dengan tumpulnya Dusan Vlahovic. David langsung memperlihatkan naluri gol yang pernah menjadikannya idola di Lille.

Meski demikian, Vlahovic tetap ikut berkontribusi. Penyerang asal Serbia itu memastikan kemenangan Juventus setelah mencetak gol kedua pada menit ke-84. Gol tersebut lahir hanya sesaat setelah Andrea Cambiaso mendapat kartu merah langsung akibat insiden dengan Mathias Lovik.

Juventus juga mendapat kabar positif dengan kembalinya bek andalan Gleison Bremer. Pemain asal Brasil itu tampil solid setelah hampir sepanjang musim lalu absen karena cedera ligamen lutut anterior.

Di pertandingan lain, Gianluca Scamacca juga menorehkan momen penting dengan mencetak gol pertamanya dalam lebih dari setahun. Striker Italia itu menyamakan kedudukan untuk Atalanta dalam hasil imbang 1-1 kontra tim promosi, Pisa.

Sementara itu, Como menunjukkan ambisi besarnya dengan menundukkan Lazio 2-0, berkat gol Tasos Douvikas dan tendangan bebas indah Nico Paz. (H-3)