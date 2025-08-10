Al Hilal Datangkan Darwin Nunez dari Liverpool

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
STRIKER Uruguay Darwin Nunez resmi menyelesaikan kepindahannya dari Liverpool ke klub Liga Arab Saudi, Al Hilal, di bursa transfer musim panas 2025.
Transfer ini mengakhiri masa bakti tiga tahun Nunez di Anfield, tempat dia mencatatkan 40 gol dalam 143 penampilan.
Kepindahan tersebut dikonfirmasi oleh Liverpool melalui situs resmi mereka, Minggu (10/8), dengan catatan bahwa transfer ini masih menunggu izin internasional.
Menurut laporan dari ESPN, Al Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut.
Nunez, yang sempat menjadi target klub lain seperti Napoli dan AC Milan, memilih Al Hilal setelah tertarik dengan proyek ambisius klub tersebut di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi.
Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Nunez telah menyetujui kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp407 miliar) per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola.
Kepindahan ini membuka ruang bagi Liverpool untuk mencari pengganti di lini depan, dengan nama seperti Alexander Isak dari Newcastle United disebut-sebut sebagai target potensial.
Al Hilal sendiri berharap kehadiran Nunez akan memperkuat skuad mereka untuk bersaing di Liga Arab Saudi dan Liga Champions Asia.
Liverpool mengucapkan terima kasih atas kontribusi Nunez selama ini, termasuk perannya dalam meraih gelar Liga Primer Inggris dan Piala Liga, serta mendoakan yang terbaik untuk kariernya di masa depan. (Ant/Z-1)
Lucas Leiva mengaku senang kembali mengunjungi Jakarta setelah terakhir kali dia menginjakkan kakinya 12 tahun lalu pada Juli 2013 di tur pramusim Liverpool.
The Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley.
Liverpool menjadi klub dengan nominasi terbanyak.
LIVERPOOL dikabarkan tengah merampungkan proses penjualan Darwin Nunez ke klub Arab Saudi, Al Hilal.
FLORIAN Wirtz, mengaku tak merasa terbebani dengan nilai transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.
Di Al Nassr, Joao Felix akan bekerja bersama dua kompatriotnya yaitu pelatih Jorge Jesus dan Cristiano Ronaldo.
Mateo Retegui menjadi pemain Italia termahal dalam sejarah, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Sandro Tonali saat pindah ke Newcastle United seharga 59 juta euro pada 2023.
Al Hilal mengikat Theo Hernandez dari AC Milan dengan kontrak berdurasi tiga tahun atau hingga Juni 2028 mendatang.
Jorge Jesus kembali ke sepak bola Arab Saudi setelah sebelumnya melatih rival Al Nassr, Al Hilal, dalam dua periode (2018-2019 dan 2023-2025).
Theo Hernandez dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Al Hilal dan proses negosiasi klub Liga Arab Saudi itu dengan AC Milan tengah memasuki tahap akhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved