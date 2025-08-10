Al Hilal Datangkan Darwin Nunez dari Liverpool

Pemain anyar Al Hilal Darwin Nunez(X @Alhilal_EN)

STRIKER Uruguay Darwin Nunez resmi menyelesaikan kepindahannya dari Liverpool ke klub Liga Arab Saudi, Al Hilal, di bursa transfer musim panas 2025.

Transfer ini mengakhiri masa bakti tiga tahun Nunez di Anfield, tempat dia mencatatkan 40 gol dalam 143 penampilan.

Kepindahan tersebut dikonfirmasi oleh Liverpool melalui situs resmi mereka, Minggu (10/8), dengan catatan bahwa transfer ini masih menunggu izin internasional.

Menurut laporan dari ESPN, Al Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut.

Nunez, yang sempat menjadi target klub lain seperti Napoli dan AC Milan, memilih Al Hilal setelah tertarik dengan proyek ambisius klub tersebut di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi.

Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Nunez telah menyetujui kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp407 miliar) per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola.

Kepindahan ini membuka ruang bagi Liverpool untuk mencari pengganti di lini depan, dengan nama seperti Alexander Isak dari Newcastle United disebut-sebut sebagai target potensial.

Al Hilal sendiri berharap kehadiran Nunez akan memperkuat skuad mereka untuk bersaing di Liga Arab Saudi dan Liga Champions Asia.

Liverpool mengucapkan terima kasih atas kontribusi Nunez selama ini, termasuk perannya dalam meraih gelar Liga Primer Inggris dan Piala Liga, serta mendoakan yang terbaik untuk kariernya di masa depan. (Ant/Z-1)