Nemanja Matic Jadi Rekan Jay Idzes di Sassuolo

Nemanja Matic.(DOK INSTAGRAM/@NEMANJAMATIC)

GELANDANG senior asal Serbia, Nemanja Matic, resmi berseragam Sassuolo dan kini akan menjadi rekan satu tim kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes.

Pemain berusia 37 tahun tersebut meneken kontrak hingga musim panas 2026, dengan opsi perpanjangan satu tahun setelah menuntaskan masa baktinya bersama klub Ligue 1 Prancis, Lyon.

“Nemanja Matic, selamat datang ke tim hijau hitam!” tulis pernyataan resmi Sassuolo melalui laman klub pada Selasa (26/8).

Kehadiran Matic menambah panjang daftar rekrutan anyar Sassuolo pada bursa transfer musim panas ini. Tercatat, klub yang baru saja promosi ke Serie A itu sudah menghadirkan lebih dari sepuluh pemain, termasuk Jay Idzes yang didatangkan dari Venezia.

Dengan segudang pengalaman, Matic diharapkan menjadi motor penggerak di lini tengah tim asuhan Fabio Grosso. Sepanjang kariernya, ia pernah memperkuat sejumlah klub elite seperti Benfica, Chelsea, Manchester United, dan AS Roma, serta mengoleksi berbagai trofi bergengsi, termasuk dua gelar Liga Inggris.

Usai menelan kekalahan 0-2 dari Napoli pada laga pembuka Serie A 2025/26, Sassuolo berharap kehadiran Matic bisa memberikan dampak instan. Sang gelandang juga berpeluang melakoni debut akhir pekan ini saat Sassuolo melawat ke markas Cremonese. (Ant/I-3)