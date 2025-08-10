Ke Serie A Bersama US Sassuolo, Jay Idzes: Saya Senang Berada di Sini

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi meninggalkan Venezia dan bergabung secara permanen dengan klub Serie A Italia, US Sassuolo.
Kepastian transfer itu diumumkan kedua klub pada Sabtu (9/8) waktu setempat, menandai kembalinya Idzes ke kasta teratas setelah Venezia terdegradasi musim lalu.
“Saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di stadion. Forza Sassuolo!,” ujar Idzes dalam unggahan video di akun resmi Instagram klub barunya, @sassuolocalcio.
Venezia dalam pernyataan resmi menyampaikan apresiasi kepada Idzes yang telah membela klub sejak musim 2023/2024.
Dalam dua musim, pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan 66 penampilan dan mencetak lima gol di ajang Serie B, Serie A, dan Coppa Italia.
Tiga gol di antaranya ia sumbangkan saat membawa Venezia promosi ke Serie A pada musim 2023/2024.
“Ucapan terima kasih kami yang paling tulus kami tujukan kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangat yang ditunjukkannya selama membela Venezia FC,” tulis pernyataan resmi Venezia. (Ndf/I-1)
Napoli berhasil menundukkan Girona dengan skor tipis 3-2 dalam laga pramusim yang berlangsung di Stadio Comunali Teofilo Patini, Minggu (10/8) dini hari WIB.
Laga Monaco vs Inter berakhir dengan skor 1-0 meski tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama.
Ardon Jashari akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.
David De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan Fiorentina setahun kemudian.
Timothy Weah dipinjamkan AC Milan ke Marseille dengan biaya sebesar 1 juta euro (Rp19 miliar), dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro.
