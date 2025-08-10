Ke Serie A Bersama US Sassuolo, Jay Idzes: Saya Senang Berada di Sini

Bek Timnas Indonesia Jay Idzes bergabung dengan klub Serie A Italia US Sassuolo.(Instagram/@sassuolocalcio)

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi meninggalkan Venezia dan bergabung secara permanen dengan klub Serie A Italia, US Sassuolo.

Kepastian transfer itu diumumkan kedua klub pada Sabtu (9/8) waktu setempat, menandai kembalinya Idzes ke kasta teratas setelah Venezia terdegradasi musim lalu.

“Saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di stadion. Forza Sassuolo!,” ujar Idzes dalam unggahan video di akun resmi Instagram klub barunya, @sassuolocalcio.

Venezia dalam pernyataan resmi menyampaikan apresiasi kepada Idzes yang telah membela klub sejak musim 2023/2024.

Dalam dua musim, pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan 66 penampilan dan mencetak lima gol di ajang Serie B, Serie A, dan Coppa Italia.

Tiga gol di antaranya ia sumbangkan saat membawa Venezia promosi ke Serie A pada musim 2023/2024.

“Ucapan terima kasih kami yang paling tulus kami tujukan kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangat yang ditunjukkannya selama membela Venezia FC,” tulis pernyataan resmi Venezia. (Ndf/I-1)