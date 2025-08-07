David De Gea akan Kembali ke Old Trafford Sebagai Lawan Manchester United

Penjaga gawang Fiorentina David de Gea(AFP/Isabella BONOTTO)

MANTAN penjaga gawang Manchester United David De Gea akan kembali ke Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai pemain lawan saat membela Fiorentina dalam laga pramusim terakhir Setan Merah, Sabtu (9/8).

De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan La Viola setahun kemudian.

Kembalinya kiper asal Spanyol itu ke Old Trafford dipastikan mendapat sambutan hangat dari para pendukung Manchester United yang masih menyimpan kenangan manis dengan penampilan David de Gea di bawah mistar.

Mengutip laman resmi klubnya, David De Gea yang didatangkan dari Atletico Madrid pada 2011 sempat mengalami masa adaptasi sulit di awal kariernya.

Namun, seiring waktu, ia menjelma menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia berkat refleks luar biasa dan penyelamatan-penyelamatan krusial yang kerap dilakukannya untuk Manchester United.

David De Gea mencatatkan 415 penampilan sebagai starter di Premier League untuk Manchester United, termasuk saat klub meraih gelar juara liga terakhir mereka pada musim 2012/13, yang juga menjadi musim terakhir Alex Ferguson sebagai manajer.

Angka tersebut menempatkannya sebagai pemain dengan jumlah starter Premier League terbanyak kedua dalam sejarah klub, hanya kalah dari Ryan Giggs yang mencatatkan 522 starter.

Bahkan, David De Gea unggul atas nama-nama legendaris seperti Paul Scholes (404), Gary Neville (380), dan Wayne Rooney (354).

Secara keseluruhan, dalam jumlah total penampilan (termasuk pemain pengganti), David De Gea berada di urutan ketiga, hanya kalah dari Giggs dan Scholes.

Tidak banyak pemain modern yang bisa menyamai ketahanan dan kontribusinya di level tertinggi bersama klub sebesar Manchester United.

Saat ini, setelah Marcus Rashford bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim, tidak ada satu pun pemain aktif dalam skuat Ruben Amorim yang masuk dalam daftar 10 besar penampil terbanyak sepanjang masa di Liga Primer Inggris untuk Manchester United.

Hal ini semakin memperkuat dan mempertegas David De Gea sebagai salah satu legenda dalam sejarah klub.

Jika pelatih Fiorentina Stefano Pioli memilih menurunkan kiper berusia 34 tahun itu dalam laga nanti, momen tersebut akan menjadi sangat emosional bagi sang pemain dan para fans yang terbiasa melihatnya mengenakan seragam merah khas Manchester United selama lebih dari satu dekade. (Ant/Z-1)