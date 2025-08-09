Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Andhika Prasetyo
09/8/2025 20:43
Man United vs Fiorentina: Pemain Setan Merah Gagal Tembus David De Gea
David de Gea(Instagram/433)

David De Gea sukses menahan gempuran mantan klubnya, Manchester United. Sejak didepak dari old Trafford pada 2023 silam, ini adalah kali pertama De Gea kembali ke stadion tersebut. Ia kini bertandang dengan seragam Fiorentina. Laga Man United vs Fiorentina berakhir dengan skor 1-1.

Gol pembuka di laga ini diciptakan Fiorentina melalui Simone Sohm pada menit ke-8. Sementara, para pemain Manchester United tidak mampu menembus gawang David De Gea. Satu gol yang diperoleh Setan Merah adalah hasil gol bunuh diri yang melibatkan pemain Fiorentina Robin Gosens.

Meski menekan sepanjang pertandingan, Man United gagal mencetak gol tambahan. Penampilan kiper David de Gea juga menjadi sorotan, termasuk aksinya saat menggagalkan tendangan dari Harry Maguire.

Baca juga : David De Gea akan Kembali ke Old Trafford Sebagai Lawan Manchester United

Secara statistic, Man United unggul dengan penguasaan ola 61%. Skuad asuhan Ruben Amorim melepaskan 14 tendangan dengan 5 yang tepat sasaran. Namun, semua berhasil dipatahkan De Gea.

Sementara, Fiorentina tampil lebih efektif. Mereke melakukan 10 tembakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang dan berbuah gol.

Pertandingan ini menutup rangkaian pramusim United yang dimulai dengan hasil beragam: imbang 0–0 melawan Leeds United, menang atas West Ham United (2–1), Bournemouth (4–1), serta imbang lagi lawan Everton (2–2) di turnamen Summer Series AS. (E-3)



