Brentford Datangkan Dango Ouattara dari Bournemouth

Penyerang Bournemouth Dango Ouattara(AFP/AJ REYNOLDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

BRENTFORD memecahkan rekor transfer klub usai mendatangkan penyerang Dango Ouattara dari sesama klub Liga Primer Inggris Bournemouth seharga 42,5 juta pound sterling.

Pemain berusia 23 tahun itu akan berangkat ke London, Jumat (15/8) untuk menjalani pemeriksaan medis.

Sumber yang dekat dengan Ouattara mengatakan kepada BBC Sport bahwa ia ingin hengkang, karena tidak memiliki peran penting di Stadion Vitality.

Pemain internasional Burkina Faso ini mencetak sembilan gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi untuk The Cherries musim lalu.

Nottingham Forest sebelumnya tertarik pada Ouattara, tetapi mereka telah menyetujui kesepakatan senilai 37,5 juta pound sterling dengan Ipswich untuk pemain sayap Inggris U-21, Omari Hutchinson.

Brentford sendiri pernah mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound sterling yang ditolak Ipswich untuk Hutchinson, bulan lalu.

Masih belum jelas apakah kedatangan Ouattara akan membuka jalan bagi striker Yoane Wissa untuk meninggalkan The Bees.

Pada Kamis (14/8), manajer Brentford Keith Andrews mengatakan Wissa tidak akan bermain dalam pertandingan pembuka Liga Primer Inggris mereka melawan Nottingham Forest pada Minggu (17/8) di tengah keraguan tentang masa depannya.

Newcastle United telah mengajukan tawaran senilai 25 juta pound sterling plus bonus 5 juta pound sterling untuk pemain berusia 28 tahun itu yang ditolak Brentford. (bbc/Z-1)