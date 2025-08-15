Brentford Datangkan Dango Ouattara dari Bournemouth

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BRENTFORD memecahkan rekor transfer klub usai mendatangkan penyerang Dango Ouattara dari sesama klub Liga Primer Inggris Bournemouth seharga 42,5 juta pound sterling.
Pemain berusia 23 tahun itu akan berangkat ke London, Jumat (15/8) untuk menjalani pemeriksaan medis.
Sumber yang dekat dengan Ouattara mengatakan kepada BBC Sport bahwa ia ingin hengkang, karena tidak memiliki peran penting di Stadion Vitality.
Pemain internasional Burkina Faso ini mencetak sembilan gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi untuk The Cherries musim lalu.
Nottingham Forest sebelumnya tertarik pada Ouattara, tetapi mereka telah menyetujui kesepakatan senilai 37,5 juta pound sterling dengan Ipswich untuk pemain sayap Inggris U-21, Omari Hutchinson.
Brentford sendiri pernah mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound sterling yang ditolak Ipswich untuk Hutchinson, bulan lalu.
Masih belum jelas apakah kedatangan Ouattara akan membuka jalan bagi striker Yoane Wissa untuk meninggalkan The Bees.
Pada Kamis (14/8), manajer Brentford Keith Andrews mengatakan Wissa tidak akan bermain dalam pertandingan pembuka Liga Primer Inggris mereka melawan Nottingham Forest pada Minggu (17/8) di tengah keraguan tentang masa depannya.
Newcastle United telah mengajukan tawaran senilai 25 juta pound sterling plus bonus 5 juta pound sterling untuk pemain berusia 28 tahun itu yang ditolak Brentford. (bbc/Z-1)
Pada musim lalu, Liverpool menang dua kali atas Bournemouth, dengan total mencetak lima gol dan tanpa kebobolan sama sekali.
Bafode Diakite menjadi pemain termahal kedua yang didatangkan Bournemouth setelah transfer Evanilson dari FC Porto sebesar 40,2 juta pound sterling pada 2024.
Illia Zabarnyi, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di PSG, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
Liverpool perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
Omari Hutchinson dan James McAtee dipandang sebagai bagian dari rencana membangun skuad yang kompetitif karena Nottingham Forest akan berlaga di kompetisi Eropa pertama sejak musim 1995/96.
Berdasarkan laman daring resmi Liga Primer Inggris, perubahan terbesar adalah pembatasan perilaku protes pemain kepada wasit.
Florian Wirtz didatangkan Liverpool setelah dia mencetak 57 gol dan 65 assists dari 202 penampilan bersama Bayer Leverkusen sejak musim 2019/2020.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved