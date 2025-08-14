Chelsea Sumbangkan Bonus Juara untuk Keluarga Jota dan Andre Silva

Diogo Jota.(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

CHELSEA memutuskan untuk menyisihkan sebagian bonus juara Piala Dunia Antarklub 2025 yang seharusnya dibagikan kepada para pemain, guna memberikan bantuan finansial kepada keluarga almarhum Diogo Jota dan Andre Silva.

The Blues sukses menjuarai ajang tersebut setelah menundukkan Paris Saint-Germain (PSG), kampiun Liga Champions, dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey. Menurut laporan The Athletic, kemenangan ini mengantarkan Chelsea meraih hadiah senilai 114,6 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun.

Dari jumlah itu, 15,5 juta dolar AS atau sekitar Rp249 miliar dialokasikan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh pemain yang memperkuat tim asuhan Enzo Maresca selama turnamen. Setiap pemain menerima lebih dari 500 ribu dolar AS (sekitar Rp8 miliar). Atas kesepakatan bersama antara klub dan para pemain, jumlah yang sama juga diberikan kepada keluarga Jota dan Andre.

Baca juga : Liverpool Pesta Gol atas Chelsea

"Nilai keseluruhan setiap porsi mencapai lebih dari $500 ribu sebelum dikenakan biaya konversi mata uang dari dolar AS ke pound sterling Inggris, di samping biaya perusahaan, pajak, dan biaya jaminan sosial yang relevan," tulis The Athletic, Kamis.

Jota, yang membela Liverpool, dan saudaranya Andre, pemain klub Portugal Penafiel, meninggal akibat kecelakaan mobil di provinsi Zamora, Spanyol, pada 3 Juli, hanya sepuluh hari sebelum final Piala Dunia Antarklub yang dimenangkan Chelsea.

Liverpool telah mengumumkan rencana pembangunan patung peringatan di Stadion Anfield sebagai bentuk penghormatan permanen kepada Jota. Striker asal Portugal itu menorehkan 65 gol dalam 182 laga bersama The Reds dan turut mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Inggris musim lalu.

Baca juga : Klub-Klub Liga Primer Inggris akan Gelar Penghormatan untuk Diogo Jota

Musim 2025/2026, para pemain Liverpool akan mengenakan emblem bertuliskan ‘Forever 20’ di jersey dan jaket stadion mereka. LFC Foundation, badan amal resmi klub, juga akan meluncurkan program sepak bola akar rumput atas nama Jota.

Laga pembuka Liverpool di Liga Inggris musim ini akan berlangsung pada Sabtu (16/8) pukul 02.00 WIB di Anfield melawan AFC Bournemouth. Pertandingan tersebut akan diawali dengan mosaik khusus dan hening cipta selama satu menit.

Selain itu, Liverpool bulan lalu memutuskan memensiunkan nomor punggung 20 yang dikenakan Jota di seluruh level klub, termasuk tim putri, setelah berdiskusi dengan sang istri, Rute Cardoso, serta keluarga besarnya. (Ant/I-3)