Chelsea Resmi Datangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United

Pemain anyar Chelsea Alejandro Garnacho(chelseafc.com)

CHELSEA resmi mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United.

"Kami dengan senang hati mengumumkan transfer Alejandro Garnacho dari Manchester United," ungkap Chelsea di laman daring mereka, Minggu (31/8).

The Blues menyebutkan pemain timnas Argentina berusia 21 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032.

Berdasarkan laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea menggelontorkan dana 40 juta pound sterling (Rp886 miliar) untuk memboyong Garnacho.

Pemain yang lahir dan besar di Madrid itu memiliki pengalaman impresif dengan 93 penampilan di Liga Primer Inggris bersama Manchester United dan mencetak 16 gol.

Salah satu golnya yang paling dikenang adalah tendangan salto spektakuler melawan Everton, yang memenangkan FIFA Puskas Award 2024.

Selama dua musim terakhir, dia menjadi pemain reguler di skuad utama Manchester United. Dalam pernyataannya, Garnacho mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Chelsea.

"Ini momen luar biasa bagi saya dan keluarga untuk bergabung dengan klub hebat ini. Saya tidak sabar untuk memulai. Menyaksikan Piala Dunia Antarklub dan bergabung dengan juara dunia adalah sesuatu yang istimewa – kami adalah tim terbaik di dunia! Saya sangat bahagia berada di sini," ujarnya.

Garnacho memulai kariernya di akademi Getafe dan Atletico Madrid sebelum pindah ke Manchester United pada Oktober 2020 dalam usia 16 tahun.

Penampilan gemilangnya di tim muda Manchester United membawanya menjalani debut senior pada April 2022, saat bermain imbang 1-1 melawan Chelsea, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-18.

Pada musim 2022/2023, Garnacho mulai tampil lebih sering, mencetak lima gol dalam 34 penampilan di semua kompetisi, termasuk gol perdananya di Liga Primer Inggris saat menentukan kemenangan atas Fulham.

Pada musim 2023/2024, dia semakin menunjukkan tajinya dengan mencetak tujuh gol di Liga Primer Inggris dalam 36 pertandingan, termasuk dua gol dalam kemenangan dramatis 4-3 Chelsea atas Manchester United di Stamford Bridge.

Dia juga mencatatkan gol di Liga Champions saat bermain imbang 3-3 melawan Galatasaray.

Kedatangan Garnacho di Stamford Bridge diharapkan dapat memperkuat lini serang Chelsea dan membawa energi serta bakat muda ke dalam skuad juara dunia itu. (Ant/Z-1)