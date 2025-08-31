Hasil Liga Inggris : Fernandes Sedikit Ringankan Beban MU saat Kontra Burnley

Bruno Fernandes(instagram/@manchesterunited)

BRUNO Fernandes menjadi penyelamat Manchester United atau Man United lewat eksekusi penalti di masa tambahan waktu yang membawa timnya menang 3-2 atas Burnley, Sabtu (30/8). Hasil itu sekaligus memberi napas bagi pelatih Ruben Amorim yang sedang berada dalam sorotan tajam.

“Saya frustrasi seperti fans MU lainnya, karena kami punya banyak peluang. Tapi hari ini kami memang lebih baik,” ujar Amorim dikutip dari AFP.

United sebelumnya terancam kembali menelan hasil memalukan setelah Burnley dua kali mampu menyamakan kedudukan di Old Trafford. Namun, Fernandes memastikan kemenangan perdana Setan Merah di tiga laga awal Liga Inggris musim ini lewat gol penentu tujuh menit memasuki waktu tambahan.

Baca juga : Ruben Amorim: Saya Yakin Bruno Fernandes tidak akan Gagal Dua Kali Beruntun

MU unggul lebih dulu pada menit ke-26 setelah sundulan Casemiro membentur mistar dan mengenai kapten Burnley, Josh Cullen, sebelum masuk ke gawang Martin Dubravka. Lyle Foster menyamakan skor di menit ke-55, tetapi tak lama berselang Bryan Mbeumo mengembalikan keunggulan tuan rumah lewat gol pertamanya sejak direkrut dari Brentford.

Jaidon Anthony kemudian membuat skor kembali imbang pada menit ke-66. Namun, pada akhir laga, VAR menemukan tarikan Anthony terhadap Amad Diallo di kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih dan Fernandes sukses menuntaskan tugasnya.

Sementara itu, pada pertandingan lainnya Thomas Frank mengalami kekalahan perdana bersama Tottenham setelah timnya ditekuk Bournemouth 0-1. Gol tunggal Evanilson pada menit kelima menjadi penentu hasil akhir.

Baca juga : Manchester United vs Fulham: Manchester United Ditahan Fulham 1-1

Chelsea naik ke puncak klasemen usai menang 2-0 atas Fulham dalam laga yang diwarnai kontroversi VAR. Gol Josh King sempat dianulir wasit, lalu Joao Pedro mencetak gol pada menit tambahan babak pertama. Enzo Fernandez kemudian menggandakan keunggulan dari titik penalti setelah Ryan Sessegnon dinilai handball.

Di Molineux, Everton meraih kemenangan 3-2 atas Wolverhampton. Jack Grealish tampil gemilang dengan torehan dua assist, membantu Beto, Iliman Ndiaye, dan Kiernan Dewsbury-Hall mencetak gol. Wolves hanya membalas lewat Hwang Hee-chan dan Rodrigo Gomes.

Newcastle masih gagal menang usai bermain imbang 0-0 melawan Leeds, sedangkan Sunderland melakukan comeback impresif dengan menundukkan Brentford 2-1 berkat gol penentu Wilson Isidor di masa tambahan. (H-4)