Leeds United Menang Dramatis atas Everton di Laga Perdana Liga Inggris

Leeds United vs Everton.(Youtube Everton Football Cup)

TIM promosi Leeds United membuka kiprah mereka di Liga Primer dengan hasil manis memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Elland Road, Selasa (19/8). Penalti Lukas Nmecha pada menit ke-84 mengantarkan kemenangan Leeds.

Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan buruk the Toffees yang selalu kalah di laga pembuka liga dalam empat musim terakhir.

Bertanding di hadapan pendukung sendiri, Leeds langsung tampil menekan sejak awal. Joel Piroe sempat mendapat peluang emas tetapi upayanya digagalkan kiper Jordan Pickford.

Meski dominan dengan pressing tinggi, Leeds kesulitan menciptakan peluang bersih karena lini belakang Everton tampil disiplin.

Pasukan Daniel Farke yang musim lalu begitu produktif di Championship kembali mengandalkan kecepatan Daniel James dan Wilfried Gnonto dari sektor sayap. Beberapa peluang lahir, termasuk sepakan Gnonto yang hanya melambung tipis di atas mistar.

Pola permainan serupa berlanjut di babak kedua dengan Gnonto kembali menjadi ancaman utama, tetapi belum juga membuahkan hasil.

Everton yang tak terkalahkan dalam lima lawatan terakhir ke Elland Road mencoba mengubah arah permainan lewat debutan Jack Grealish di menit ke-70. Upaya itu sempat memberi harapan setelah Carlos Alcaraz melepaskan tembakan keras yang dipatahkan Lucas Perri.

Sebaliknya, Leeds juga membuang peluang saat Tanaka gagal memaksimalkan ruang tembak dari jarak 18 meter.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika tembakan Anton Stach mengenai tangan James Tarkowski di area terlarang. Wasit menunjuk titik putih dan Nmecha yang baru masuk sebagai pemain pengganti dengan tenang menaklukkan Pickford lewat sepakan ke pojok kanan bawah.

Gol tersebut menjadi penentu kemenangan penting bagi Leeds sekaligus menorehkan catatan bersejarah karena untuk ketiga kali dalam sejarah Liga Primer, dua dari tiga tim promosi berhasil meraih kemenangan di pekan perdana. (I-2)