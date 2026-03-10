(MI/Seno)

FOKUS pemerintah terhadap dunia pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada guru saat ini sangat luar biasa. Kesadaran Kemendikdasmen atas penghargaan kepada guru terus-menerus diperjuangkan, meskipun sering kali masih menyisakan celah belum ideal.

Melalui transformasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai upaya strategis pemerintah meningkatkan kompetensi guru di era modern, ternyata signifikan hasilnya. Mulai dari peserta hingga alumni PPG, selalu ada peningkatan signifikan terhadap guru pada pengetahuan pedagogis, keterampilan teknolog, maupun kemampuan komunikasi peserta setelah mengikuti program tersebut.

Peningkatan kualitas guru kompeten melalui transformasi PPG dalam rangka menghasilkan guru kompeten dan adaptif terhadap tantangan pendidikan di era global, kini bukan lagi menjadi sebuah ilusi. Kemendikdasmen sadar bahwa guru merupakan garda yang terdepan dalam sistem pendidikan.

Persoalan kualitas guru secara langsung maupun tidak langsung sering kali memengaruhi mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Peran Kemendikdasmen meningkatkan kualitas guru dipandang sangat krusial, baik melalui sisi regulasi, pelatihan, maupun program insentif.

IMPIAN KI HADJAR DEWANTARA

Ketika Kemendikdasmen mengadakan program pelatihan atau sertifikasi guru, selalu bertujuan untuk memastikan setiap guru memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian harus sesuai standar nasional pendidikan. Keberadaan sertifikasi senantiasa sebagai prasyarat profesionalisme seorang guru, di mana aspek kualitas pengajaran selalu terjamin. Begitu juga dengan pengembangan diri para guru melalui workshop, seminar, dan pelatihan berbasis teknologi yang membuat guru lebih mumpuni.

Kebijakan yang mendorong guru untuk lebih kreatif dalam mengajar terus diupayakan pemerintah. Mengingat, bila sisi kualitas guru meningkat, metode pembelajaran menjadi tidak lagi monoton, tetapi tentu lebih interaktif dan sesuai kebutuhan siswa. Saat motivasi belajar siswa meningkat, tentu ke depan akan bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang positif.

Saat guru diberikan kesempatan belajar metode baru, inovasi pembelajaran, serta pemanfaatan media digital, maka proses belajar mengajar lebih menarik dan efektif. Guru kini menjadi sosok istimewa karena jasanya dalam mencerdaskan anak bangsa.

Kemendikdasmen dalam kinerjanya tidak berhenti hanya pada kebijakan, tetapi juga pada implementasi secara nyata dan konsisten. Selama ini, ada dukungan sarana, regulasi yang jelas, serta sistem penghargaan yang menjadi kombinasi penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru secara simultan.

Dengan peningkatan kompetensi, guru lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman maupun kebutuhan siswa. Para guru Indonesia semakin profesional, kompeten, sekaligus mampu mencetak generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter sebagaimana impian dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara.

Mencetak guru kompeten bukan sebatas memberikan pelatihan yang menambah kemampuan, tetapi Kemendikdasmen juga melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala yang terus-menerus dilakukan untuk menilai kinerja guru. Arti sesungguhnya ialah Kemendikdasmen membangun sistem yang membantu guru mengetahui kekuatan personal sekaligus area yang perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. Bahkan, Kemendikdasmen saat ini senantiasa menyediakan mekanisme feedback dalam sistem kebijakan guru agar terus mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan, sehingga tak ada lagi yang meragukan kompetensi seorang guru di seluruh Tanah Air.

BUKAN GURU IMITASI

Kemendikdasmen sadar bahwa guru merupakan fondasi utama dalam menuju kualitas pendidikan. Karena itu, berbagai upaya penguatan guru terus dilakukan, mulai dari bagaimana peningkatan kesejahteraan, percepatan sertifikasi, dan penguatan kompetensi bagi guru menjadi prioritas strategis. Mengingat, seorang guru yang sejahtera dan profesional tentu saat di sekolah akan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didiknya. Tata kelola guru terus dibangun demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya pada pusaran wilayah yang mudah terjangkau, tetapi juga ada upaya peningkatan kesejahteraan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) supaya lebih berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran yang lebih merata.

Peran Kemendikdasmen pada peningkatan kesejahteraan guru 3T juga terus dilakukan melalui penataan kebijakan tunjangan, percepatan sertifikasi, peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan. Bahkan, Kemendikdasmen juga memberikan afirmasi khusus bagi guru wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Kebijakan Kemendikdasmen diharapkan berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran serta distribusi pendidikan yang merata.

Begitu pula dengan program penempatan guru yang juga menjadi bagian strategi Kemendikdasmen saat ini. Program redistribusi aparatur sipil negara (ASN) guru daerah menjadi bukti nyata bagaimana distribusi sumber daya pendidikan juga diratakan sesuai kebutuhan. Walaupun berada pada daerah yang terpencil atau sulit dijangkau, pemerintah memberikan insentif yang berupa tunjangan, fasilitas, dan bantuan akomodasi untuk menarik guru berkualitas. Kemendikdasmen sadar bahwa kebijakan ini sangat penting agar kesenjangan kualitas pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan dapat diminimalkan.

Kemendikdasmen peka dengan perkembangan zaman, sehingga punya tekad membekali guru supaya tahu kebijakan digitalisasi pembelajaran, pengenalan kecerdasan artifisial, tata cara pelaporan bantuan perangkat, serta eksplorasi penggunaan papan interaktif digital dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini menjadi bukti bahwa transformasi pendidikan bukan sekadar mengenai penyediaan perangkat, tetapi bagaimana guru membangun ekosistem belajar baru yang tentu lebih kreatif, inklusif, menyenangkan, serta berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Membangun dunia pendidikan nasional kita melalui sistem integrasi perangkat digital, konten berkualitas, pelatihan guru, serta dukungan lintas sektor menjadi langkah besar menuju masa depan guru yang lebih maju. Guru ibarat emas yang terus berkilau karena terus ditempa dan tangguh menghadapi kehidupan. Guru saat ini bukan guru imitasi, melainkan guru emas yang menjadi simbol sakral sebuah integritas dan ketulusan yang merawat kehidupan bangsa melalui pendidikan.