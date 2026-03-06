Wamen Fajar: Sekolah Rakyat Wujud Pelembagaan Sila ke-5 Pancasila

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.(Dok. Kemendikdasmen)

WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Penegasan tersebut disampaikan Wamen Fajar saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (6/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog langsung dengan pihak sekolah dan memotivasi para siswa di dalam kelas.

Jembatan Emas bagi Keluarga Rentan

Menurut Wamen Fajar, Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan representasi kehadiran negara dalam memastikan kesetaraan peluang. Ia menyebut inisiatif ini sebagai upaya konkret untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur akademik.

"Sekolah Rakyat ini adalah jembatan emas bagi adik-adik yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kelak menjadi orang hebat yang bisa membanggakan orang tua dan membantu sesama," ujar Wamen Fajar di hadapan para siswa.

Ia menambahkan bahwa latar belakang sosial ekonomi yang berat tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik. Keberhasilan, menurutnya, lebih ditentukan oleh karakter, disiplin, dan kerja keras daripada asal-usul keluarga.

Kurikulum Masa Depan

Dalam peninjauan tersebut, Wamen Fajar menyoroti relevansi kurikulum yang diterapkan. Salah satu temuan menarik adalah antusiasme siswa dalam mempelajari keterampilan teknis masa depan sejak dini.

Wamen Fajar, yang mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menginstruksikan agar program prioritas kementerian segera diintegrasikan di Sekolah Rakyat. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) dan Senam Anak Indonesia Hebat.

Sistem sekolah berasrama (boarding school) yang diterapkan di Sekolah Rakyat dinilai sangat ideal untuk pembiasaan karakter secara konsisten dan berkelanjutan bagi para siswa.

Kepala Sekolah Rakyat Cibadak melaporkan bahwa saat ini terdapat sekitar 100 siswa jenjang SMP yang berasal dari berbagai kecamatan di Sukabumi. Berkat dukungan fasilitas negara, para siswa dari keluarga rentan kini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dalam lingkungan belajar yang kondusif.

Menutup kunjungannya, Wamendikdasmen kelahiran Kadudampit Sukabumi tersebut berpesan agar seluruh elemen sekolah menjaga amanah pendidikan ini dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa di masa depan. Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Bupati Sukabumi Andreas beserta jajaran pejabat Kemendikdasmen lainnya.