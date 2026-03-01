Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

1.741 Sekolah Terdampak Bencana Lakukan Perjanjian Kerja Sama, Total Anggaran Rp1,2 Triliun

Despian Nurhidayat
01/3/2026 16:05
1.741 Sekolah Terdampak Bencana Lakukan Perjanjian Kerja Sama,.(Dok. MetroTvnews)

SEKTERARIAT Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) menghimpun bahwa sebanyak 1.741 sekolah di seluruh wilayah Sumatra telah resmi melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan.Total nilai PKS yang telah disepakati mencapai Rp1,254 triliun dan yang sudah berhasil dicairkan tercatat sebesar Rp411,4 miliar.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat.

“Setiap anak berhak kembali belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Karena itu, percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot.

Baca juga : Super Aplikasi Rumah Pendidikan Kian Bermanfaat Bagi Guru dan Siswa

Proses pencairan sempet tertunda untuk minggu ini karena ada adendum PKS menyesuaikan penambahan mebelair dalam menu revitalisasi. Rencananya, minggu depan PKS bertambah 248 sekolah lagi dan proses pencairan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.

Selain itu, Kemendikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) juga melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 M. Direncanakan, proses ini akan selesai minggu depan supaya bisa segera bisa disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan. 

Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 Miliar untuk sekitar 36 ribu guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23 ribu guru lainnya. (Z-10)



Editor : Gana Buana
