Leeds United vs Brentford, Laga di Elland Road Berakhir Imbang Tanpa Gol

Laga Liga Primer Inggris antara Leeds United vs Brentford

LEEDS United dan Brentford harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Elland Road, Minggu (22/3) dini hari WIB. Pertandingan berlangsung minim peluang, dengan kedua tim kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Tuan rumah sebenarnya memiliki peluang awal melalui Dominic Calvert-Lewin. Penyerang Inggris tersebut berhasil memenangi duel udara dan menyontek bola melewati kiper Brentford, Caoimhin Kelleher, namun barisan pertahanan tim tamu sigap menyapu bola sebelum melewati garis gawang.

Memasuki babak kedua, Brentford hampir memecah kebuntuan pada menit pertama. Mathias Jensen mendapatkan ruang di sisi lapangan, namun alih-alih mengirim umpan kepada Kevin Schade atau Igor Thiago yang sudah menunggu, ia justru melepaskan tembakan yang hanya mengenai sisi luar jaring gawang.

Leeds sempat mengancam kembali melalui pemain pengganti, Ao Tanaka, yang melepaskan tendangan keras namun terdefleksi keluar lapangan. Dari tendangan sudut yang dihasilkan, sundulan Pascal Struijk melintas tipis di depan gawang tanpa ada yang menyambut.

Memasuki fase akhir pertandingan, baik Daniel Farke maupun Keith Andrews tampak menginstruksikan timnya untuk bermain lebih aman. Strategi yang cenderung defensif dari kedua pelatih membuat skor 0–0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini membuat Leeds United kini terpaut empat poin dari zona degradasi. Sementara itu, bagi Brentford, tambahan satu poin ini membuat mereka gagal menyamai perolehan poin Chelsea di peringkat keenam klasemen sementara. (Z-1)