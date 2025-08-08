Musim Baru, Arne Slot Bidik Trofi Perdana di Community Shield

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PELATIH Liverpool, Arne Slot, menyambut antusias dimulainya musim 2025/2026 dengan peluang langsung merebut trofi saat timnya bersiap menghadapi Community Shield akhir pekan ini.
Sebagai kampiun Liga Primer Inggris musim lalu, the Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley pada Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.
"Bagus jika kita bisa memulai musim dengan peluang memenangkan sesuatu. Biasanya kita harus memainkan banyak pertandingan sebelum bisa memenangkan sesuatu," ujar Slot, dikutip dari situs resmi klub, Jumat.
"Jika itu Piala Liga, Piala FA, apalagi Liga Primer Inggris atau Liga Champions, biasanya kita memenangkan sesuatu di akhir musim. Sekarang kita punya peluang untuk memenangkan sesuatu di awal musim," lanjutnya.
Liverpool telah meraih 16 gelar Community Shield, terakhir pada musim 2022/2023 ketika menundukkan Manchester City dengan skor 3-1.
Ketika ditanya tentang kekuatan lawan yang akan dihadapi dalam laga Crystal Palace vs Liverpool, Slot mengaku terkesan dengan performa anak asuh Oliver Glasner. Musim lalu, Liverpool meraih satu kemenangan tipis di Selhurst Park dan satu hasil imbang 1-1 di Anfield saat menghadapi Crystal Palace.
"Sayangnya, kita menghadapi Crystal Palace yang sangat bagus dan sangat sulit bagi kita untuk menang, karena kita bermain imbang 1-1 melawan mereka di pertandingan terakhir musim ini," ucap pelatih asal Belanda itu.
"Mereka menunjukkan di final terakhir, dan bahkan di semifinal, juga – betapa sulitnya memenangkan pertandingan sekali menang melawan mereka," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Slot juga mengonfirmasi bahwa Alexis Mac Allister akan tersedia untuk laga nanti setelah sebelumnya absen akibat cedera.
Gelandang Argentina tersebut, yang turut membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022, sempat melewatkan tiga laga pramusim. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang, lalu jadi starter dalam pertandingan pertama kontra Athletic Bilbao.
"Ia akan masuk skuad pada hari Minggu," ujar Slot mengenai Mac Allister.
"Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," katanya.
Ia menambahkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit."
Sementara itu, Slot juga menyatakan bahwa bek tengah Joe Gomez belum akan tampil karena masih dalam masa pemulihan cedera. (Ant/I-3)
Hugo Ekitike berpeluang merasakan gelar pertamanya bersama Liverpool ketika melakoni laga Community Shield kontra Crystal Palace, akhir pekan nanti.
Cedera yang dialami Oscar Bobb menjadi pukulan bagi City. Terlebih, City juga telah kehilangan Julian Alvarez yang dijual ke Atletico Madrid.
Guardiola mengatakan dirinya sangat senang dengan banyak opsi pada posisi penjaga gawang City musim ini.
Sejumlah pemain MU tidak dipaksakan untuk segera turun di awal pertandingan Liga Inggris.
Pemain baru Leny Yoro akan absen selama tiga bulan karena cedera kaki dan bek tengah Will Fish mengalami cedera ligamen
Liverpool menjadi klub dengan nominasi terbanyak.
LIVERPOOL dikabarkan tengah merampungkan proses penjualan Darwin Nunez ke klub Arab Saudi, Al Hilal.
FLORIAN Wirtz, mengaku tak merasa terbebani dengan nilai transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.
Tyler Morton didatangkan Lyon dengan nilai transfer sekitar 15 juta pound sterling (Rp292 miliar) termasuk bonus dari Liverpool.
Florian Wirtz berpeluang mengawali kiprahnya di Liga Primer Inggris saat Liverpool berhadapan dengan Bournemputh di Anfield pada Sabtu (16/8) dini hari WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved