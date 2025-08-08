Musim Baru, Arne Slot Bidik Trofi Perdana di Community Shield

Arne Slot.(AFP/ANDY BUCHANAN)

PELATIH Liverpool, Arne Slot, menyambut antusias dimulainya musim 2025/2026 dengan peluang langsung merebut trofi saat timnya bersiap menghadapi Community Shield akhir pekan ini.

Sebagai kampiun Liga Primer Inggris musim lalu, the Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley pada Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

"Bagus jika kita bisa memulai musim dengan peluang memenangkan sesuatu. Biasanya kita harus memainkan banyak pertandingan sebelum bisa memenangkan sesuatu," ujar Slot, dikutip dari situs resmi klub, Jumat.

Baca juga : Alisson Becker Mungkin Absen Lama akibat Cedera

"Jika itu Piala Liga, Piala FA, apalagi Liga Primer Inggris atau Liga Champions, biasanya kita memenangkan sesuatu di akhir musim. Sekarang kita punya peluang untuk memenangkan sesuatu di awal musim," lanjutnya.

Liverpool telah meraih 16 gelar Community Shield, terakhir pada musim 2022/2023 ketika menundukkan Manchester City dengan skor 3-1.

Ketika ditanya tentang kekuatan lawan yang akan dihadapi dalam laga Crystal Palace vs Liverpool, Slot mengaku terkesan dengan performa anak asuh Oliver Glasner. Musim lalu, Liverpool meraih satu kemenangan tipis di Selhurst Park dan satu hasil imbang 1-1 di Anfield saat menghadapi Crystal Palace.

Baca juga : Slot Senang dengan Kemenangan Liverpool dari Crystal Palace

"Sayangnya, kita menghadapi Crystal Palace yang sangat bagus dan sangat sulit bagi kita untuk menang, karena kita bermain imbang 1-1 melawan mereka di pertandingan terakhir musim ini," ucap pelatih asal Belanda itu.

"Mereka menunjukkan di final terakhir, dan bahkan di semifinal, juga – betapa sulitnya memenangkan pertandingan sekali menang melawan mereka," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Slot juga mengonfirmasi bahwa Alexis Mac Allister akan tersedia untuk laga nanti setelah sebelumnya absen akibat cedera.

Gelandang Argentina tersebut, yang turut membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022, sempat melewatkan tiga laga pramusim. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang, lalu jadi starter dalam pertandingan pertama kontra Athletic Bilbao.

"Ia akan masuk skuad pada hari Minggu," ujar Slot mengenai Mac Allister.

"Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," katanya.

Ia menambahkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit."

Sementara itu, Slot juga menyatakan bahwa bek tengah Joe Gomez belum akan tampil karena masih dalam masa pemulihan cedera. (Ant/I-3)