Manchester United: Juara Membuang Kiper Hebat

Dalam sejarah panjangnya, Manchester United dikenal sebagai klub besar dengan tradisi melahirkan dan mendatangkan bintang-bintang lapangan hijau. Namun, di balik gemerlap prestasi dan nama besarnya, ada pola yang mulai disorot tajam, yaitu kebiasaan melepas penjaga gawang berkualitas, bahkan ketika kiper-kiper itu sedang berada di puncak karier.
Dari David De Gea yang sempat menjadi tembok tak tertembus, hingga Dean Henderson yang terbukti tangguh di klub lain, United kerap terlihat seperti pabrik pencetak kiper untuk dinikmati orang lain.
David De Gea resmi meninggalkan Manchester United setelah 12 tahun penuh dedikasi, meski sempat menjadi simbol kehebatan di bawah mistar Old Trafford. Keputusannya memicu perdebatan, apalagi setahun kemudian MU mendatangkan André Onana dengan biaya tinggi. Kini di Fiorentina, De Gea justru memamerkan performa menawan—mencatatkan persentase penyelamatan 76% dan menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa. Banyak pengamat menyebut pelepasan De Gea sebagai salah satu “blunder transfer” terbesar pasca era Sir Alex Ferguson.
Dean Henderson adalah lulusan akademi MU yang gemilang saat dipinjamkan ke Sheffield United. Namun, di Old Trafford ia tak pernah benar-benar diberi kesempatan sebagai kiper utama. Henderson bahkan pernah menyebut apa yang dilakukan oleh klub dengan terus menerus mendudukkannya di bangku cadangan adalah tindakan kriminal.
Akhirnya, ia pun dilepas dan membuktikan diri di klub lain, yaitu di Crystal Palace. Di klub barunya, Henderson berkontribusi besar dengan membantu menyumbang dua trofi, Piala FA dan Community Shield. Pada laga final Community Shield antara Crystal Palace vs Liverpool, ia bahkan menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan penalti dua pemain lawan.
Dari era ke era, Manchester United seolah lebih memilih menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan nama baru ketimbang mempertahankan dan mengembangkan kiper yang sudah terbukti andal. Pola ini bukan hanya mengundang kritik dari penggemar, tapi juga dari legenda klub dan pengamat sepak bola, yang menilai bahwa pengelolaan bakat di Old Trafford semakin kehilangan arah. (E-3)
Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya. Itu ia sampaikan setelah Virgil van Dijk dipecundangi Crystal Palace di laga Community Shield.
Crystal Palace berhasil meraih trofi FA Community Shield pertama mereka setelah menang dramatis 3-2 melalui adu penalti melawan Liverpool.
Crystal Palace mencetak sejarah dengan meraih gelar Community Shield untuk pertama kalinya.
Laga Community Shield antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.
The Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley.
David De Gea sukses menahan gempuran mantan klubnya, Manchester United. Sejak didepak dari old Trafford pada 2023 silam, ini adalah kali pertama De Gea kembali ke stadion tersebut.
David De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan Fiorentina setahun kemudian.
David De Gea dijadwalkan kembali tampil di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United pada 2023.
Fiorentina resmi memperpanjang kontrak kiper veteran David De Gea hingga Juni 2028 dengan gaji dua kali lipat.
Penjaga gawang Fiorentina David De Gea menuliskan pesan menyentuh melalui akun media sosialnya terkait insiden yang menimpa Edoardo Bove.
