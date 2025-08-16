Mo Salah Menangis Saat Anfield Beri Penghormatan untuk Diogo Jota

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MOHAMED Salah tak kuasa menahan air mata setelah Liverpool meraih kemenangan 4-2 atas Bournemouth di Anfield. Kesedihan muncul saat para pendukung the Reds memberikan penghormatan untuk Diogo Jota yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada Juli lalu.
Momen setelah laga menjadi sorotan, ketika seluruh stadion bersatu menyebut nama Jota. Salah yang berjalan ke arah tribun penonton tampak menunduk dan menghapus air matanya menandai kemenangan yang sarat emosi di awal musim 2025/2026 bagi Liverpool.
Sebelum laga dimulai, suasana di Anfield sudah dipenuhi penghormatan untuk Jota dengan mengheningkan cipta. Lagu-lagu dan seruan nama Jota terus terdengar, bahkan setelah peluit panjang dibunyikan.
Salah, yang mencetak gol keempat Liverpool pada masa tambahan waktu, terlihat emosional saat menghampiri para suporter yang memanggil nama rekan setimnya tersebut.
Pertandingan sendiri berjalan penuh drama. Liverpool unggul 1-0 di babak pertama lewat gol debut Hugo Ekitike di Liga Inggris.
Cody Gakpo menggandakan keunggulan di awal babak kedua namun Bournemouth bangkit melalui dua gol cepat Antoine Semenyo yang membuat skor imbang 2-2.
Saat laga tampak akan berakhir tanpa kemenangan bagi juara bertahan, Federico Chiesa muncul sebagai penyelamat.
Masuk sebagai pemain pengganti, penyerang asal Italia itu melepaskan tembakan voli dari kotak penalti untuk mencetak gol perdananya di Liga Inggris.
Salah kemudian memastikan tiga poin dengan gol penutup di menit akhir sekaligus mengakhiri perlawanan Bournemouth. (Z-2)
Kapten Bournemouth, Adam Smith, mengaku terkejut dan marah setelah rekannya, Antoine Semenyo, melaporkan mengalami pelecehan rasial.
Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva saat menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris.
Liverpool Football Club resmi mengumumkan pensiunnya nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan dan cinta yang tak bertepi kepada Diogo Jota
Arne mencatat masih ada kecerobohan dari timnya karena kehilangan bola begitu mudah.
Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.
Kapten Bournemouth, Adam Smith, mengaku terkejut dan marah setelah rekannya, Antoine Semenyo, melaporkan mengalami pelecehan rasial.
Liverpool mengenang mendiang Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva saat menjamu Bournemouth di laga pembuka Liga Premier Inggris.
Liverpool membuka musim Liga Premier Inggris kemenangan dramatis 4-2 atas Bournemouth di Anfield.
Pada musim lalu, Liverpool menang dua kali atas Bournemouth, dengan total mencetak lima gol dan tanpa kebobolan sama sekali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved