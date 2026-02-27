Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Daftar Lengkap Tim yang Lolos ke 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2025/2026

Basuki Eka Purnama
27/2/2026 11:34
Trofi Liga Konferensi(AFP/Fabrice COFFRINI )

BABAK 16 besar Liga Konferensi Eropa (UECL) musim 2025/2026 telah memastikan daftar lengkap pesertanya. Setelah melewati fase play-off yang sengit hingga Jumat (27/2/2026) dini hari WIB, delapan tim pemenang bergabung dengan delapan tim unggulan yang sudah menunggu di fase gugur.

Daftar Tim Unggulan (Lolos Otomatis)

Tim-tim di bawah ini merupakan penghuni posisi delapan besar klasemen fase liga dan akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua babak 16 besar.

Klub Negara Status
Strasbourg Prancis Juara Fase Liga
Rakow Czestochowa Polandia Unggulan
AEK Athens Yunani Unggulan
Sparta Praha Republik Ceko Unggulan
Rayo Vallecano Spanyol Unggulan
Shakhtar Donetsk Ukraina Unggulan
Mainz 05 Jerman Unggulan
AEK Larnaca Siprus Unggulan

Daftar Tim Non-Unggulan (Pemenang Play-off)

Berikut adalah tim-tim yang harus berjuang melalui babak play-off sebelum memastikan tiket 16 besar:

  • Crystal Palace (Inggris): Mengalahkan Zrinjski Mostar dengan agregat 3-1.
  • Fiorentina (Italia): Menang dramatis atas Jagiellonia Bialystok dengan agregat 5-4.
  • AZ Alkmaar (Belanda): Melakukan comeback gemilang kontra FC Noah dengan agregat 4-1.
  • Lech Poznan (Polandia): Melaju mulus setelah menyingkirkan KuPS.
  • Samsunspor (Turki): Memastikan tempat usai mendepak Shkendija.
  • Rijeka (Kroasia): Menyingkirkan Omonia dari Siprus.
  • Celje (Slovenia): Menang atas wakil Kosovo, Drita.
  • Sigma Olomouc (Republik Ceko): Menang agregat atas Lausanne-Sport.

Informasi Undian & Jadwal Pertandingan

Undian babak 16 besar akan dilakukan pada Jumat, 27 Februari 2026 sore hari WIB. Pertandingan leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026, diikuti leg kedua pada 19 Maret 2026.

Pemenang dari babak ini akan melaju ke perempat final yang dijadwalkan pada bulan April, menuju partai puncak di Red Bull Arena, Leipzig pada 27 Mei 2026.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

 



Editor : Basuki Eka Purnama
