BABAK 16 besar Liga Konferensi Eropa (UECL) musim 2025/2026 telah memastikan daftar lengkap pesertanya. Setelah melewati fase play-off yang sengit hingga Jumat (27/2/2026) dini hari WIB, delapan tim pemenang bergabung dengan delapan tim unggulan yang sudah menunggu di fase gugur.
Tim-tim di bawah ini merupakan penghuni posisi delapan besar klasemen fase liga dan akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua babak 16 besar.
|Klub
|Negara
|Status
|Strasbourg
|Prancis
|Juara Fase Liga
|Rakow Czestochowa
|Polandia
|Unggulan
|AEK Athens
|Yunani
|Unggulan
|Sparta Praha
|Republik Ceko
|Unggulan
|Rayo Vallecano
|Spanyol
|Unggulan
|Shakhtar Donetsk
|Ukraina
|Unggulan
|Mainz 05
|Jerman
|Unggulan
|AEK Larnaca
|Siprus
|Unggulan
Berikut adalah tim-tim yang harus berjuang melalui babak play-off sebelum memastikan tiket 16 besar:
Undian babak 16 besar akan dilakukan pada Jumat, 27 Februari 2026 sore hari WIB. Pertandingan leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026, diikuti leg kedua pada 19 Maret 2026.
Pemenang dari babak ini akan melaju ke perempat final yang dijadwalkan pada bulan April, menuju partai puncak di Red Bull Arena, Leipzig pada 27 Mei 2026.
