BABAK 16 besar Liga Konferensi Eropa (UECL) musim 2025/2026 telah memastikan daftar lengkap pesertanya. Setelah melewati fase play-off yang sengit hingga Jumat (27/2/2026) dini hari WIB, delapan tim pemenang bergabung dengan delapan tim unggulan yang sudah menunggu di fase gugur.

Daftar Tim Unggulan (Lolos Otomatis)

Tim-tim di bawah ini merupakan penghuni posisi delapan besar klasemen fase liga dan akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua babak 16 besar.

Klub Negara Status Strasbourg Prancis Juara Fase Liga Rakow Czestochowa Polandia Unggulan AEK Athens Yunani Unggulan Sparta Praha Republik Ceko Unggulan Rayo Vallecano Spanyol Unggulan Shakhtar Donetsk Ukraina Unggulan Mainz 05 Jerman Unggulan AEK Larnaca Siprus Unggulan

Daftar Tim Non-Unggulan (Pemenang Play-off)

Berikut adalah tim-tim yang harus berjuang melalui babak play-off sebelum memastikan tiket 16 besar:

Crystal Palace (Inggris): Mengalahkan Zrinjski Mostar dengan agregat 3-1.

Mengalahkan Zrinjski Mostar dengan agregat 3-1. Fiorentina (Italia): Menang dramatis atas Jagiellonia Bialystok dengan agregat 5-4.

Menang dramatis atas Jagiellonia Bialystok dengan agregat 5-4. AZ Alkmaar (Belanda): Melakukan comeback gemilang kontra FC Noah dengan agregat 4-1.

Melakukan comeback gemilang kontra FC Noah dengan agregat 4-1. Lech Poznan (Polandia): Melaju mulus setelah menyingkirkan KuPS.

Melaju mulus setelah menyingkirkan KuPS. Samsunspor (Turki): Memastikan tempat usai mendepak Shkendija.

Memastikan tempat usai mendepak Shkendija. Rijeka (Kroasia): Menyingkirkan Omonia dari Siprus.

Menyingkirkan Omonia dari Siprus. Celje (Slovenia): Menang atas wakil Kosovo, Drita.

Menang atas wakil Kosovo, Drita. Sigma Olomouc (Republik Ceko): Menang agregat atas Lausanne-Sport.

Informasi Undian & Jadwal Pertandingan Undian babak 16 besar akan dilakukan pada Jumat, 27 Februari 2026 sore hari WIB. Pertandingan leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026, diikuti leg kedua pada 19 Maret 2026. Pemenang dari babak ini akan melaju ke perempat final yang dijadwalkan pada bulan April, menuju partai puncak di Red Bull Arena, Leipzig pada 27 Mei 2026.

