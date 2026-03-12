Preview Fiorentina vs Rakow Czestochowa: Misi Bangkit La Viola di Tengah Krisis

Fiorentina vs Rakow Czestochowa(MI/AI)

Fiorentina akan menjamu wakil Polandia, Rakow Czestochowa, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2025/2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadio Artemio Franchi, Florence, pada Jumat (13/3/2026) pukul 03.00 WIB.

Krisis Identitas La Viola

Sebagai tim yang mencapai final dalam dua edisi terakhir, Fiorentina seharusnya menjadi favorit kuat. Namun, performa anak asuh Paolo Vanoli musim ini jauh dari kata memuaskan. Di Serie A, mereka terjerembab di papan bawah dan hanya terpaut satu poin dari zona degradasi. Di kompetisi Eropa, mereka harus melewati babak playoff yang mendebarkan melawan Jagiellonia Bialystok untuk sampai ke tahap ini.

Rakow: Tembok Kokoh dari Polandia

Berbeda dengan tuan rumah, Rakow Czestochowa tampil sangat impresif. Mereka lolos langsung ke babak 16 besar setelah finis di posisi kedua fase liga tanpa tersentuh kekalahan. Pertahanan mereka menjadi salah satu yang terbaik di turnamen dengan hanya kebobolan dua gol dalam enam pertandingan awal.

Data Pertandingan

Detail Informasi Kompetisi UEFA Conference League (Babak 16 Besar) Stadion Stadio Artemio Franchi, Florence Waktu Jumat, 13 Maret 2026 | 03.00 WIB Wasit TBA

Prediksi Lineups Fiorentina vs Rakow

Fiorentina dipastikan kehilangan Marin Pongracic karena suspensi kartu merah. Posisi bek tengah kemungkinan akan diisi oleh pemain muda Pietro Comuzzo untuk mendampingi Luca Ranieri. Di lini depan, Moise Kean tetap menjadi tumpuan utama didukung oleh Albert Gudmundsson.

Rakow akan mengandalkan ketajaman Jonatan Braut Brunes yang sudah mengemas 12 gol di liga domestik. Kreativitas Ivi Lopez di lini tengah juga akan menjadi kunci transisi menyerang tim tamu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Di mana menonton Fiorentina vs Rakow Czestochowa?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming berbayar yang memegang hak siar Liga Konferensi di Indonesia. Siapa pemain kunci Fiorentina?

Rolando Mandragora menjadi pemain paling berpengalaman di skuad Viola khusus untuk ajang ini dengan 45 penampilan. Bagaimana rekor head-to-head kedua tim?

Ini adalah pertemuan pertama antara Fiorentina dan Rakow Czestochowa dalam sejarah kompetisi Eropa.

