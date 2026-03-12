Preview SK Sigma Olomouc vs Mainz 05: Preview SK Sigma Olomouc vs Mainz 05: Ujian Berat Wakil Ceko di Babak 16 Besar

Headline
Pertarungan sengit akan tersaji di Andruv Stadion saat wakil Ceko, SK Sigma Olomouc, menjamu tim Bundesliga, 1. FSV Mainz 05, dalam leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Pertandingan ini menjadi sejarah baru bagi kedua klub yang belum pernah bertemu di kompetisi resmi sebelumnya.
Sigma Olomouc masuk ke babak ini sebagai tim "kuda hitam" yang tangguh. Setelah menyingkirkan Lausanne-Sport, tim asuhan Tomas Janotka menunjukkan bahwa mereka memiliki mentalitas Eropa yang kuat. Keunggulan bermain di kandang dengan dukungan penuh suporter di Olomouc menjadi modal utama mereka untuk mencuri keunggulan di leg pertama.
Sementara itu, Mainz 05 di bawah asuhan Urs Fischer sedang mencari konsistensi. Meski memiliki kualitas skuad yang secara teori lebih unggul, performa tandang mereka musim ini cukup mengkhawatirkan. Fokus Mainz terpecah antara ambisi melaju jauh di Eropa dan perjuangan memperbaiki posisi di papan tengah Bundesliga.
Sigma Olomouc harus merombak lini pertahanan karena absennya Abdoulaye Sylla. Danijel Sturm diprediksi akan tetap menjadi andalan di sektor sayap untuk membongkar pertahanan Mainz yang dipimpin Stefan Posch.
Di kubu tim tamu, absennya Nadiem Amiri mengurangi kreativitas di lini tengah. Urs Fischer kemungkinan akan mendorong Lee Jae-sung untuk bermain lebih ofensif guna mendukung Phillip Tietz di lini depan.
|Statistik
|SK Sigma Olomouc
|Mainz 05
|Form (5 Laga Terakhir)
|M-M-M-S-K
|S-S-S-M-M
|Pemain Kunci
|Danijel Sturm
|Lee Jae-sung
|Rata-rata Gol/Laga
|1.8
|1.2
Melihat performa kandang Sigma Olomouc yang impresif dan kesulitan Mainz dalam laga tandang, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi. Skor imbang 1-1 atau kemenangan tipis bagi tuan rumah menjadi hasil yang paling realistis untuk leg pertama ini.
Secara koefisien liga, Mainz 05 lebih diunggulkan, namun performa terkini Sigma Olomouc di kandang membuat peluang kedua tim cukup seimbang (50-50) untuk leg pertama.
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui pemegang hak siar resmi UEFA Conference League di Indonesia, biasanya melalui layanan streaming video berbayar atau saluran olahraga internasional.
