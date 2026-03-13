Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk, Hirnyky Menang Telak di Polandia

Pemain Shahktar Donetsk Newertton melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Lech Poznan di laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi.(X @Conf_League)

SHAKHTAR Donetsk memetik kemenangan krusial saat bertandang ke markas Lech Poznan dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Bermain di Enea Stadion, Poznan, Polandia, Jumat (13/3) dini hari WIB, Hirnyky menang meyakinkan dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan wakil Ukraina tersebut masing-masing dicetak oleh Marlon Gomes, Newertton, dan ditutup oleh aksi Isaque di penghujung laga. Sementara itu, tuan rumah hanya mampu membalas satu gol melalui penyerang andalan mereka, Mikael Ishak.

Jalannya Pertandingan

Shakhtar Donetsk langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-36, Marlon Gomes berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan matang Kaua Elias di dalam kotak penalti. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Shakhtar tidak menurunkan intensitas. Hanya tiga menit setelah laga dimulai kembali (48'), Newertton menggandakan keunggulan tim tamu melalui skema serangan balik cepat yang gagal diantisipasi lini pertahanan Lech Poznan.

Tuan rumah sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sundulan Mikael Ishak. Gol ini sempat membangkitkan semangat ribuan pendukung di Stadion Poznan. Namun, harapan untuk menyamakan kedudukan sirna setelah Isaque mencetak gol ketiga Shakhtar pada menit ke-85, sekaligus mengunci kemenangan 3-1 untuk tim tamu.

Statistik Pertandingan Statistik Lech Poznan Shakhtar Donetsk Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 11 14 Tembakan ke Gawang 4 7

Timeline Gol

Menit 36: Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) Menit 48: Newertton (Shakhtar Donetsk)

Newertton (Shakhtar Donetsk) Menit 70: Mikael Ishak (Lech Poznan)

Mikael Ishak (Lech Poznan) Menit 85: Isaque (Shakhtar Donetsk)

Dengan hasil ini, Shakhtar Donetsk memiliki modal besar saat melakoni leg kedua di kandang mereka pekan depan. Sebaliknya, Lech Poznan harus bekerja keras jika ingin membalikkan keadaan dan lolos ke babak perempat final Liga Konferensi.

