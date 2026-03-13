Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk, Hirnyky Menang Telak di Polandia

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
SHAKHTAR Donetsk memetik kemenangan krusial saat bertandang ke markas Lech Poznan dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Bermain di Enea Stadion, Poznan, Polandia, Jumat (13/3) dini hari WIB, Hirnyky menang meyakinkan dengan skor 3-1.
Tiga gol kemenangan wakil Ukraina tersebut masing-masing dicetak oleh Marlon Gomes, Newertton, dan ditutup oleh aksi Isaque di penghujung laga. Sementara itu, tuan rumah hanya mampu membalas satu gol melalui penyerang andalan mereka, Mikael Ishak.
Shakhtar Donetsk langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-36, Marlon Gomes berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan matang Kaua Elias di dalam kotak penalti. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Shakhtar tidak menurunkan intensitas. Hanya tiga menit setelah laga dimulai kembali (48'), Newertton menggandakan keunggulan tim tamu melalui skema serangan balik cepat yang gagal diantisipasi lini pertahanan Lech Poznan.
Tuan rumah sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sundulan Mikael Ishak. Gol ini sempat membangkitkan semangat ribuan pendukung di Stadion Poznan. Namun, harapan untuk menyamakan kedudukan sirna setelah Isaque mencetak gol ketiga Shakhtar pada menit ke-85, sekaligus mengunci kemenangan 3-1 untuk tim tamu.
|Statistik
|Lech Poznan
|Shakhtar Donetsk
|Penguasaan Bola
|48%
|52%
|Total Tembakan
|11
|14
|Tembakan ke Gawang
|4
|7
Dengan hasil ini, Shakhtar Donetsk memiliki modal besar saat melakoni leg kedua di kandang mereka pekan depan. Sebaliknya, Lech Poznan harus bekerja keras jika ingin membalikkan keadaan dan lolos ke babak perempat final Liga Konferensi.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview lengkap Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Lech Poznan memastikan tiket ke babak berikutnya setelah mengalahkan KuPS 1-0 di leg kedua. Tim asal Finlandia tersebut harus menyudahi debut bersejarah mereka.
Lech Poznan menjamu KuPS di leg kedua playoff Liga Konferensi dengan modal keunggulan 2-0. Simak prediksi skor, H2H, dan susunan pemain di sini.
Lech Poznan sukses mencuri kemenangan 2-0 di markas KuPS pada leg 1 play-off UECL. Gol Antoni Kozubal dan Taofeek Ismaheel perlebar peluang lolos.
Simak preview lengkap Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Kevin telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan Fulham, yang memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun lagi.
Shakhtar Donetsk berhasil meraih kemenangan atas Besiktas di laga putaran kedua kualifikasi Liga Europa berkat gol yang dicetak Kevin dan Kaua Elias.
Borussia Dortmund terpaut satu poin dari peringkat delapan Aston Villa sehingga klub Bundesliga itu harus melalui babak playoff untuk memperebutkan tiket ke 16 besa Liga Champions.
Dalam laga di Veltins Arena, gol kemenangan Shakhtar Donetsk atas Brest di laga Liga Champions dicetak oleh Kevin dan eksekusi penalti Georgiy Sudakov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved