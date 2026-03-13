NK Celje vs AEK Athens, Kitrinómavri Pesta Gol di Slovenia

Para pemain AEK Athens melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang NK Celje di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(X @AEK_FC_OFFICIAL)

AEK Athens menunjukkan dominasi luar biasa saat bertandang ke markas NK Celje di laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026. Bermain di Stadion Z'dezele, Celje, Jumat (13/3) dini hari WIB, Kitrinómavri menang telak dengan skor 4-0.

Kemenangan ini membuat langkah tim asal Athena tersebut menjadi sangat ringan saat melakoni leg kedua di kandang sendiri pekan depan. Sebaliknya, NK Celje harus mendaki gunung yang sangat terjal jika ingin membalikkan keadaan.

Dominasi Sejak Menit Awal

AEK Athens tidak membutuhkan waktu lama untuk membungkam pendukung tuan rumah. Pertandingan baru berjalan tiga menit, Barnabas Varga sudah mencatatkan namanya di papan skor.

Berawal dari skema sepak pojok yang dilepaskan Razvan Marin, Varga menyambut bola dengan sundulan tajam ke sudut bawah gawang yang tak mampu dihalau kiper Zan-Luk Leban.

Tuan rumah sempat mencoba bangkit dengan mengandalkan penguasaan bola, namun pertahanan disiplin yang digalang Harold Moukoudi dkk membuat serangan Celje selalu patah di tengah jalan.

Badai Gol di Babak Pertama

Petaka bagi NK Celje berlanjut di sepuluh menit terakhir babak pertama. Pada menit ke-33, Aboubakary Koita menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Memanfaatkan umpan terobosan cerdik dari Luka Jovic, Koita dengan tenang menaklukkan kiper dalam situasi satu lawan satu.

Hanya berselang tiga menit, tepatnya di menit ke-36, Mijat Gacinovic memperlebar jarak menjadi 3-0. Gacinovic melepaskan tembakan voli indah dari sisi kanan kotak penalti yang bersarang telak di pojok atas gawang Celje. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum.

Moukoudi Lengkapi Pesta Gol

Memasuki babak kedua, NK Celje mencoba melakukan perubahan strategi. Namun, AEK Athens justru kembali mencetak gol cepat. Pada menit ke-49, bek jangkung Harold Moukoudi ikut mencatatkan nama di papan skor.

Gol ini berawal dari tendangan bebas Razvan Marin yang membentur tiang gawang. Bola muntah jatuh tepat di hadapan Moukoudi yang langsung menyambarnya untuk mengubah skor menjadi 4-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor telak ini tidak berubah.

Statistik Pertandingan Lokasi Stadion Z'dezele, Celje (Slovenia) Skor Akhir NK Celje 0 - 4 AEK Athens Pencetak Gol Varga (3'), Koita (33'), Gacinovic (36'), Moukoudi (49') Penguasaan Bola 59% - 41% Tembakan (On Target) 7 (1) - 20 (11)

Susunan Pemain

NK Celje: Leban; Nieto, Vuklisevic, Bejger, Tutyskinas; Seslar, Calusic, Hrka, Vancas; Kvesic, Iosifov.

AEK Athens: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Eliasson, Koita, Gacinovic; Varga.

Apakah NK Celje mampu menciptakan keajaiban di leg kedua nanti, atau AEK Athens akan melaju mulus ke babak perempat final?

