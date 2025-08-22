Rosenborg vs Mainz, Gol Larut Ole Christian Saeter Pastikan Kemenangan Troillongan

Para pemain Rosenborg melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Mainz di laga playoff Liga Konferensi.(X @RBKfotball)

KLUB Liga Norwegia Rosenborg meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu klub Bundesliga Mainz di laga leg pertama playoff Liga Konferensi, Kamis (21/8) malam WIB.

Dalam laga di Stadion Lerkendal itu, Troillongan tertinggal lebih dulu dari tim tamu.

Mainz, yang lolos ke babak playoff Liga Konferensi berkat finis di peringkat keenam Bundesliga musim lalu, lolos dari ancaman awal ketika penjaga gawang Robin Zentner menepis tendangan keras Simen Nordli.

Tembakan Jesper Reitan-Sunde dari Rosenborg melebar, sebelum Mainz menguji pertahanan tuan rumah untuk pertama kalinya dengan sundulan pemain baru Benedict Hollerbach, yang ditepis dengan baik oleh Sander Tangvk.

Aksi silih berganti terus berlanjut saat Zentner menggagalkan upaya Aslak Witry di menit ke-20. Mainz kemudian unggul lebih dulu melalui Nadiem Amiri, yang mencetak gol pembuka dari jarak jauh pada menit 26.

Rosenborg berhasil menyamakan kedudukan, dua menit menjelang akhir babak pertama. Setelah Kaishu Sano dianggap menjatuhkan Reitan-Sunde di kotak penalti, wasit memberikan hadiah penalti untuk tim tuan rumah. Dino Islamoviv, yang menjadi algogo, tidak melakukan kesalahan dari titik penalti.

Skor imbang 1-1 antara Rosenborg dan Mainz bertahan hingga jeda.

Penyerang Mainz Lee Jae-sung mengancam gawang Rosenborg di awal babak kedua dimulai, tetapi peluang emas yang tercipta sangat sedikit.

Rosenborg memaksimalkan peluang mereka di menit ke-90 ketika pemain pengganti Ole Christian Saeter menyundul umpan silang Ole Selnaes untuk membawa tim tuan rumah memimpin.

Skor 2-1 untuk kemenangan Rosenborg atas Mainz bertahan hingga laga usai.

Laga leg kedua playoff Liga Konferensi antara Mainz dan Rosenborg akan dimainkan pada Jumat (29/8) dini hari WIB. (bulinews/Z-1)