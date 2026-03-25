Moises Caicedo Minta Timnas Ekuador tidak Puas Hanya Sekadar Lolos ke Piala Dunia 2026

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
GELANDANG andalan timnas Ekuador, Moises Caicedo, menegaskan bahwa skuadnya harus terus bekerja keras dan tidak boleh merasa puas meski telah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.
Pemain yang kini memperkuat Chelsea tersebut menyadari bahwa persaingan di turnamen akbar itu akan sangat singkat dan menuntut konsentrasi penuh. Menurutnya, Ekuador memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh dari sekadar partisipan.
"Kami mengetahui Piala Dunia akan berlangsung singkat. Jadi, kami harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Kami tidak boleh puas hanya dengan lolos karena kami mengetahui betul tim ini mampu melakukan lebih dari itu," kata Caicedo dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa (24/3).
Ekuador mencatatkan pencapaian impresif dengan lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah edisi 2022.
Secara keseluruhan, ini akan menjadi penampilan kelima bagi negara Amerika Selatan tersebut dalam tujuh edisi terakhir turnamen empat tahunan itu.
Caicedo menilai catatan tersebut merupakan kebanggaan besar, mengingat ketatnya persaingan di babak kualifikasi zona CONMEBOL.
Meski enggan mematok target spesifik mengenai babak yang ingin dicapai, ia berjanji timnya akan tampil habis-habisan.
"Saya tidak ingin membahas sejauh mana kami bisa melangkah. Namun, yang bisa saya katakan adalah kami akan menikmati momen ini dan berusaha tampil sebaik mungkin," ujar pemain berusia 24 tahun itu.
Optimisme Caicedo didasari pada kualitas skuad Ekuador saat ini yang memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat.
Selain penyerang senior Enner Valencia, Ekuador diperkuat nama-nama potensial seperti Piero Hincapie, Willian Pacho, hingga pemain muda berbakat Kendry Paez.
Caicedo pun memastikan bahwa seluruh penggawa timnas terus menjaga performa di level klub masing-masing agar siap tempur saat turnamen dimulai.
"Hal itu sangat penting, karena akan memungkinkan kami langsung siap bertanding begitu Piala Dunia tiba. Kami sangat menyadari kualitas yang ada di tim kami, dan kami sangat bersemangat untuk melangkah ke tahap berikutnya," tuturnya.
Pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko,
Ekuador tergabung dalam Grup E. Mereka akan bersaing dengan Pantai Gading, Curacao, dan tim kuat Jerman untuk memperebutkan tiket ke babak gugur. (Ant/Z-1)
Ini merupakan momen kembalinya Roger Ibanez ke skuad timnas Brasil sejak terakhir kali bergabung pada September 2023.
Selain Maguire, gelandang muda Kobbie Mainoo juga kembali dipanggil. Keduanya terakhir kali memperkuat Inggris pada September 2024 dan kini kembali dilirik
Bagi timnas Argentina, laga uji coba melawan timnas Guatemala penting dalam persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026.
Sedianya, Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles sebelum bertemu Mesir di Seattle.
FEDERASI sepak bola Iran tengah berupaya memindahkan lokasi pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko.
Mario Pineida menjadi korban penembakan brutal yang terjadi di Kota Guayaquil pada Rabu (17/12) waktu setempat.
Kekalahan dari timnas Ekuador tidak menggoyahkan posisi timnas Argentina di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol dengan raihan 38 poin.
Laga melawan timnas Ekuador ini merupakan kali pertama Carlo Ancelotti menukangi timnas Brasil usai didatangkan dari klub La Liga Real Madrid.
Kemenangan atas Kolombia membuat Ekuador naik ke peringkat tiga klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan raihan 19 poin dari 12 laga.
Argentina melaju ke babak semifinal Copa America 2024 setelah mengatasi perlawanan Ekuador lewat drama adu penalti dengan skor 4-2
