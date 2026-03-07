Preview Lecce vs Cremonese: Duel Hidup Mati di Zona Degradasi Serie A

Lecce vs Cremonese(MI/AI)

VIA del Mare akan menjadi saksi bisu pertarungan krusial pekan ke-28 Serie A antara Lecce vs Cremonese pada Minggu (8/3/2026). Kedua tim saat ini terjebak di papan bawah dan hanya dipisahkan oleh selisih gol di klasemen sementara.

Analisis Pertandingan

Lecce yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini menempati peringkat ke-18 dengan 24 poin. Skuad asuhan Eusebio Di Francesco sedang dalam tekanan besar setelah kalah dari Inter dan Como. Masalah utama Giallorossi adalah lini depan yang tumpul, di mana mereka hanya mencetak 18 gol dari 27 laga musim ini.

Sementara itu, Cremonese datang dengan catatan yang lebih mengkhawatirkan. Tim asuhan Davide Nicola tidak pernah menang dalam 13 pertandingan terakhir. Meski berada di posisi ke-17, performa mereka terus merosot dan kini memiliki poin yang sama dengan Lecce di zona merah.

Berita Tim dan Kondisi Pemain

Lecce

Tuan rumah kehilangan Kialonda Gaspar dan Francesco Camarda karena cedera. Kehilangan Gaspar di lini belakang menjadi lubang besar, sementara absennya Camarda mengurangi opsi serangan Di Francesco. Lameck Banda diharapkan menjadi motor serangan utama setelah tampil impresif di beberapa laga terakhir.

Cremonese

Tim tamu tidak bisa diperkuat Filippo Terracciano yang terkena suspensi kartu. Selain itu, Federico Baschirotto dan Michele Collocolo masih menepi karena cedera otot. Davide Nicola kemungkinan besar akan mengandalkan duet Federico Bonazzoli dan Jamie Vardy untuk memecah kebuntuan gol mereka yang sudah berlangsung cukup lama.

Prediksi Susunan Pemain (Lineups)

Lecce (3-5-2): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Cheddira, Banda.

Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Statistik Head to Head (H2H) Tanggal Pertandingan Skor 07/12/2025 Cremonese vs Lecce 2-0 04/02/2023 Cremonese vs Lecce 0-2 02/10/2022 Lecce vs Cremonese 1-1

Prediksi Skor

Mengingat kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol, pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi di lini tengah. Keunggulan bermain di kandang mungkin memberikan sedikit keuntungan bagi Lecce.

Prediksi Skor: Lecce 1-0 Cremonese.

People Also Ask (FAQ)

Kapan jadwal Lecce vs Cremonese? Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026, pukul 18.30 WIB.

Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026, pukul 18.30 WIB. Di mana pertandingan dimainkan? Di Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, Lecce.

Di Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, Lecce. Siapa pemain kunci Lecce? Lameck Banda menjadi pemain paling berbahaya bagi Lecce musim ini.

