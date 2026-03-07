Hasil Napoli vs Torino: Partenopei Terus Amankan Posisi 3 Besar

Headline
Napoli sukses memetik kemenangan krusial saat menjamu Torino pada pekan ke-28 Serie A di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu (7/3) dini hari WIB. Tim asuhan Luciano Spalletti menang dengan skor 2-1, hasil yang membuat mereka kini nyaman di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 56 poin.
Bermain di kandang sendiri, Napoli langsung tancap gas. Laga baru berjalan tujuh menit, Alisson Santos sudah mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan assist dari Leonardo Spinazzola, Alisson melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang bersarang telak di pojok gawang Torino.
Sepanjang babak pertama, Napoli terus menekan. Peluang emas sempat didapat Rasmus Hojlund melalui sundulan, namun bola masih melambung tipis di atas mistar. Skor 1-0 menutup paruh pertama pertandingan.
Memasuki menit ke-68, Eljif Elmas menggandakan keunggulan tuan rumah. Berawal dari pergerakan lincah Spinazzola di sisi sayap, bola dikirimkan ke kotak penalti dan diselesaikan dengan tenang oleh Elmas. Menjelang akhir laga, tepatnya menit ke-79, publik Naples memberikan sambutan meriah atas kembalinya Kevin De Bruyne yang masuk sebagai pemain pengganti setelah pulih dari cedera panjang.
|Skor
|Napoli 2 - 1 Torino
|Pencetak Gol
|Alisson Santos (7'), Elmas (68') | Casadei (87')
|Penguasaan Bola
|61% - 39%
|Tembakan (On Target)
|14 (5) - 7 (3)
Napoli (4-4-2): Vanja Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Matteo Politano; Billy Gilmour, Eljif Elmas, Leonardo Spinazzola, Antonio Vergara; Alisson Santos, Rasmus Hojlund.
Torino (3-5-2): Alberto Paleari; Saul Coco, Ardian Ismajli, Enzo Ebosse; Valentino Lazaro, Gvidas Gineitis, Matteo Prati, Nikola Vlasic, Rafael Obrador; Giovanni Simeone, Duvan Zapata.
Torino sempat memperkecil kedudukan lewat sundulan Cesare Casadei pada menit ke-87 memanfaatkan situasi sepak pojok. Namun, pertahanan rapat Napoli berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai. Hasil ini membuat Torino masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen Serie A.
