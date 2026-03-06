Preview Napoli vs Torino: Misi Balas Dendam I Partenopei di Maradona

Napoli vs Torino(AI/MI)

PERSAINGAN memperebutkan zona Liga Champions di Serie A semakin memanas. Pada giornata ke-28 musim 2025/2026, Napoli dijadwalkan menjamu Torino di Stadio Diego Armando Maradona. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin bagi tuan rumah, melainkan juga misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan di pertemuan pertama musim ini.

Analisis Kondisi Tim

Napoli: Mencari Stabilitas di Bawah Tekanan

Pasukan Antonio Conte masih kesulitan menemukan performa dominan yang konsisten. Meski belum terkalahkan di kandang sepanjang musim ini, Napoli sering kali membuang poin akibat hasil imbang. Kemenangan atas Verona pekan lalu diharapkan menjadi titik balik, terutama dengan kembalinya ketajaman Romelu Lukaku yang mencetak gol penentu di menit-menit akhir.

Namun, Conte harus memutar otak karena badai cedera belum sepenuhnya berlalu. Absennya Giovanni Di Lorenzo di lini pertahanan dan keraguan atas kondisi Stanislav Lobotka bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tim tamu.

Torino: Efek Pelatih Baru Roberto D'Aversa

Torino datang ke Naples dengan kepercayaan diri baru. Kemenangan atas Lazio pekan lalu membuktikan bahwa skema Roberto D'Aversa mulai berjalan. Menariknya, lini depan Torino akan mengandalkan Giovanni Simeone, pemain pinjaman dari Napoli yang mencetak gol tunggal kemenangan Torino atas Napoli pada Oktober lalu.

Data dan Statistik Kunci

Statistik Napoli Torino Posisi Klasemen 3 14 Poin 53 30 Rataan Gol per Laga 1.52 1.00 Clean Sheets 2 (Last 10) 3 (Last 10)

Prediksi Susunan Pemain

Napoli (3-4-2-1):

Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Anguissa, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Rasmus Hojlund.

Torino (3-5-2):

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata.

Prediksi Skor: Napoli 2-1 Torino Meski Torino memiliki pertahanan yang cukup solid dan motivasi tinggi dari pelatih baru, keunggulan kualitas individu dan faktor bermain di kandang membuat Napoli tetap diunggulkan. Napoli diprediksi akan menang tipis dalam laga yang sengit.

Kesimpulan

Laga Napoli vs Torino akan menjadi ujian mental bagi tuan rumah untuk tetap berada di jalur persaingan papan atas. Dengan absennya beberapa pilar, kolektivitas tim menjadi kunci bagi Antonio Conte untuk mengamankan poin penuh di Stadio Maradona.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

