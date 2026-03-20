Real Betis vs Panathinaikos: Menang Telak 4-0, Los Verdiblancos ke Perempat Final Liga Europa

Penyerang Real Betis Antony melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Panathinaikos di laga leg kedua 16 besar Liga Europa(AFP/CRISTINA QUICLER )

REAL Betis menunjukkan taring di kancah Eropa dengan melumat Panathinaikos empat gol tanpa balas pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Bertanding di Estadio de La Cartuja, Sevilla, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, tim asuhan Manuel Pellegrini sukses membalikkan keadaan setelah kalah tipis 1-0 di laga leg pertama.

Laporan Pertandingan: Dominasi Los Verdiblancos

Sejak peluit pertama dibunyikan, Real Betis langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pembuka datang dengan cepat pada menit ke-8 melalui aksi Aitor Ruibal. Gol ini langsung membakar semangat publik Sevilla dan menyamakan agregat menjadi 1-1.

Keunggulan Betis bertambah di penghujung babak pertama. Sofyan Amrabat berhasil mencetak gol pada menit ke-45+1, membuat tuan rumah unggul 2-0 saat jeda antarparuh pertandingan.

Baca juga : Preview Liga Europa: Real Betis vs Panathinaikos, Misi Balas Dendam Manuel Pellegrini

Di babak kedua, dominasi Betis tak terbendung. Cucho Hernandez menambah penderitaan tim tamu lewat golnya di menit ke-53. Tak puas dengan tiga gol, Antony melengkapi pesta gol tuan rumah pada menit ke-66. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai, membawa Betis unggul agregat 4-1.

Statistik Pertandingan Lokasi Estadio de La Cartuja, Sevilla Skor Akhir Real Betis 4-0 Panathinaikos Pencetak Gol A. Ruibal (8'), S. Amrabat (45+1'), Cucho (53'), Antony (66') Penguasaan Bola 62% - 38%

Susunan Pemain Utama

Real Betis: Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Antony, Fornals, Amrabat, Abde; Ruibal, Cucho Hernandez.

Panathinaikos: Lafont; Katris, Ingason, J. Hernandez; Calabria, Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos; Pellistri, Tetteh, Taborda.

Baca juga : Panathinaikos vs Real Betis, Penalti Larut Vicente Taborda Segel Kemenangan Dramatis Prasini

Dengan hasil ini, Real Betis berhak melaju ke babak perempat final Liga Europa dan menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka selanjutnya.

