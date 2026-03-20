Real Betis vs Panathinaikos: Menang Telak 4-0, Los Verdiblancos ke Perempat Final Liga Europa

Headline
REAL Betis menunjukkan taring di kancah Eropa dengan melumat Panathinaikos empat gol tanpa balas pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026. Bertanding di Estadio de La Cartuja, Sevilla, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, tim asuhan Manuel Pellegrini sukses membalikkan keadaan setelah kalah tipis 1-0 di laga leg pertama.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Real Betis langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pembuka datang dengan cepat pada menit ke-8 melalui aksi Aitor Ruibal. Gol ini langsung membakar semangat publik Sevilla dan menyamakan agregat menjadi 1-1.
Keunggulan Betis bertambah di penghujung babak pertama. Sofyan Amrabat berhasil mencetak gol pada menit ke-45+1, membuat tuan rumah unggul 2-0 saat jeda antarparuh pertandingan.
Di babak kedua, dominasi Betis tak terbendung. Cucho Hernandez menambah penderitaan tim tamu lewat golnya di menit ke-53. Tak puas dengan tiga gol, Antony melengkapi pesta gol tuan rumah pada menit ke-66. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai, membawa Betis unggul agregat 4-1.
|Lokasi
|Estadio de La Cartuja, Sevilla
|Skor Akhir
|Real Betis 4-0 Panathinaikos
|Pencetak Gol
|A. Ruibal (8'), S. Amrabat (45+1'), Cucho (53'), Antony (66')
|Penguasaan Bola
|62% - 38%
Real Betis: Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Antony, Fornals, Amrabat, Abde; Ruibal, Cucho Hernandez.
Panathinaikos: Lafont; Katris, Ingason, J. Hernandez; Calabria, Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos; Pellistri, Tetteh, Taborda.
Dengan hasil ini, Real Betis berhak melaju ke babak perempat final Liga Europa dan menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka selanjutnya.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved