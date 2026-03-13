Panathinaikos vs Real Betis, Penalti Larut Vicente Taborda Segel Kemenangan Dramatis Prasini

Gelandang Panathinaikos Vicente Taborda melepaskan tendangan penalti yang memastikan kemenangan tim Yunani itu atas Real Betis di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/ANGELOS TZORTZINIS )

PANATHINAIKOS sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 yang digelar di Stadion Olimpiade Spiros Louis, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB. Gol semata wayang tuan rumah lahir dari eksekusi penalti Vicente Taborda di pengujung laga.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Real Betis, yang datang sebagai unggulan langsung mengambil inisiatif serangan. Tim tamu tercatat mendominasi penguasaan bola hingga 64%. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan performa apik kiper Panathinaikos, Alban Lafont, membuat peluang-peluang dari Cucho Hernandez dan Antony gagal berbuah gol.

Kartu Merah Anass Zaroury

Memasuki babak kedua, Panathinaikos harus menerima kenyataan pahit setelah Anass Zaroury diusir wasit pada menit ke-59. Zaroury menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran keras terhadap Abde Ezzalzouli. Kehilangan satu pemain membuat Panathinaikos lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Real Betis terus mengurung pertahanan Prasini, namun disiplinnya lini belakang yang digalang Sverrir Ingi Ingason membuat skor kacamata bertahan hingga mendekati akhir waktu normal.

Drama Penalti Vicente Taborda

Drama terjadi pada menit ke-87. Dalam sebuah skema serangan balik, Karol Swiderski dilanggar keras oleh bek Betis, Diego Llorente di area terlarang. Wasit Szymon Marciniak menunjuk titik putih sekaligus memberikan kartu merah kepada Llorente karena akumulasi kartu kuning.

Vicente Taborda yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-88. Tendangan kerasnya ke arah kanan gawang tidak mampu dijangkau oleh Pau Lopez. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai.

Susunan Pemain:

Panathinaikos (3-4-2-1): Alban Lafont; Georgios Katris, Sverrir Ingi Ingason, Tin Jedvaj; Davide Calabria, Adam Gnezda Cerin, Renato Sanches, Giorgos Kyriakopoulos; Vicente Taborda, Anass Zaroury; Andrews Tetteh.

Real Betis (4-2-3-1): Pau Lopez; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli; Juan Hernandez.

Informasi Pertandingan: Skor Akhir: Panathinaikos 1-0 Real Betis

Pencetak Gol: Vicente Taborda (88' - Penalti)

Venue: Stadion Olimpiade Spiros Louis, Athena

Wasit: Szymon Marciniak (Polandia)

