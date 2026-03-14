Preview Real Betis vs Celta Vigo: Duel Sengit Berebut Tiket Eropa di La Cartuja

Real Betis vs Celta Vigo(MI/AI)

PERTARUNGAN krusial memperebutkan tiket kompetisi Eropa akan tersaji di pekan ke-28 La Liga 2025/2026. Real Betis akan menjamu Celta Vigo di Stadion La Cartuja pada Minggu (15/3/2026) malam waktu setempat.

Laga ini menjadi sangat vital bagi kedua tim yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Real Betis saat ini menempati peringkat kelima dengan 43 poin, hanya unggul tiga angka dari Celta Vigo yang berada di posisi keenam. Kemenangan akan menjadi harga mati bagi skuat asuhan Manuel Pellegrini untuk memutus tren negatif mereka.

Krisis Kemenangan Tuan Rumah

Real Betis memasuki laga ini dengan catatan yang mengkhawatirkan. Los Verdiblancos gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Teranyar, mereka harus menyerah 0-1 dari Panathinaikos di ajang Liga Europa tengah pekan kemarin.

Baca juga : Celta Vigo vs Real Betis, Laga Berakhir Imbang 1-1

Masalah utama Betis terletak pada badai cedera yang menimpa lini tengah mereka. Nama-nama besar seperti Isco, Giovani Lo Celso, dan Sofyan Amrabat dipastikan absen. Pellegrini kemungkinan besar akan mengandalkan kreativitas Pablo Fornals dan kecepatan Antony untuk membongkar pertahanan lawan.

Ancaman Borja Iglesias

Sementara itu, Celta Vigo datang ke Sevilla dengan ambisi besar. Penampilan konsisten Borja Iglesias menjadi senjata utama tim asuhan Claudio Giraldez. Striker asal Spanyol tersebut telah mengemas 11 gol di La Liga musim ini dan siap memberikan ancaman nyata bagi lini pertahanan Betis yang dipimpin Diego Llorente.

Secara taktik, Celta diprediksi akan tetap menggunakan formasi tiga bek (3-4-3) yang memberikan keseimbangan saat transisi. Kehadiran Oscar Mingueza di sisi sayap juga menjadi kunci dalam memberikan umpan-umpan matang ke kotak penalti.

Baca juga : Getafe vs Real Betis, Los Azulones Menang di Coliseum

Prediksi Susunan Pemain

Real Betis (4-3-3): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Gomez; Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Vecino, Moriba, Mingueza; Jutgla, Iglesias, Swedberg.

Statistik Pertandingan: Lokasi: Stadion La Cartuja, Sevilla.

Pertemuan Terakhir: Celta Vigo 1-1 Real Betis (Agustus 2025).

Top Skor Betis: Cucho Hernandez (8 gol).

Top Skor Celta: Borja Iglesias (11 gol).

Melihat performa kedua tim, laga diprediksi akan berjalan sangat ketat. Real Betis memiliki keunggulan bermain di hadapan pendukung sendiri, namun motivasi Celta Vigo untuk menembus lima besar bisa menjadi pembeda dalam hasil akhir pertandingan nanti.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

