Lyon vs Celta Vigo: Drama Dua Kartu Merah Les Gones, Os Celestes Menang 2-0

LANGKAH Olympique Lyon di kompetisi Liga Europa 2026 harus terhenti secara dramatis di markas sendiri. Bertanding di Groupama Stadium pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, Les Gones dipaksa menyerah 0-2 oleh wakil Spanyol, Celta Vigo, dalam laga yang diwarnai dua kartu merah untuk tuan rumah.
Kekalahan ini membuat Lyon tersingkir dengan agregat 1-3, setelah pada leg pertama di Balaidos kedua tim bermain imbang 1-1.
Bermain di depan pendukung sendiri, Lyon awalnya mencoba mengambil inisiatif serangan. Namun, rencana pelatih Paulo Fonseca berantakan saat laga baru berjalan 19 menit. Bek tengah Moussa Niakhate diganjar kartu merah langsung oleh wasit Irfan Peljto setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Javi Rueda.
Bermain dengan 10 orang membuat Lyon kehilangan kendali permainan. Celta Vigo yang unggul jumlah pemain mulai mendominasi penguasaan bola hingga mencapai 65%. Meski begitu, pertahanan Lyon sempat tampil disiplin hingga babak pertama berakhir tanpa gol.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-61. Berawal dari skema serangan balik cepat, Javi Rueda berhasil menceploskan bola ke gawang Dominik Greif dari jarak dekat. Gol ini bermula dari umpan akurat Williot Swedberg yang membelah pertahanan Lyon. Skor 0-1 untuk tim tamu.
Lyon yang butuh dua gol untuk membalikkan keadaan mencoba memasukkan tenaga baru. Namun, usaha mereka selalu kandas di tangan kiper Celta, Ionut Radu, yang tampil gemilang di bawah mistar.
Saat laga memasuki masa injury time, Celta Vigo memberikan pukulan telak terakhir. Ferran Jutgla, yang masuk sebagai pemain pengganti, melepaskan tembakan kaki kiri mematikan pada menit ke-90+3 setelah menerima assist dari Javi Rodriguez. Skor berubah menjadi 0-2.
Ketegangan memuncak di detik-detik akhir pertandingan. Nicolas Tagliafico harus menyusul Niakhate ke ruang ganti setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6 akibat protes keras kepada wasit. Lyon pun mengakhiri laga dengan sembilan pemain.
|Skor Akhir
|0 - 2 (Agregat 1-3)
|Pencetak Gol
|Javi Rueda (61'), Ferran Jutgla (90+3')
|Kartu Merah
|M. Niakhate (19'), N. Tagliafico (90+6')
|Stadion
|Groupama Stadium, Lyon
Dengan hasil ini, Celta Vigo berhak melaju ke babak perempat final Liga Europa 2026. Sementara bagi Lyon, kegagalan ini memperpanjang tren negatif mereka yang belum meraih kemenangan dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
