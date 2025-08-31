Tottenham Hotspur vs Bournemouth, The Cherries Menang di Kandang The Lillywhites

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
BOURNEMOUTH meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu (30/8) malam WIB.
Dalam laga di Stadion Tottenham Hotspur itu, The Cherries meraih kemenangan berkat gol tunggal Evanilson.
Gol kemenangan Bournemouth itu tercipta saat laga baru berlangsung lima menit. Evanilson, yang berdiri bebas di kotak penalti, menerima umpan Marcos Senesi sebelum melepaskan tendangan yang sempat membentur Christian Romero dan masuk ke dalam gawang yang dikawal Guglielmo Vicario.
Spurs kesulitan keluar dari tekanan Bournemouth. Anak-anak asuhan Thomas Frank itu gagal melepaskan satu tendangan pun sepanjang babak pertama.
Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Spurs masih tampil tertekan. Vicario dipaksa melakukan beberapa penyelamatan penting.
Spurs sempat mendapatkan peluang ketika Lucas Bervall melepaskan tendangan namun masih mengarah ke Djodje Petrovic.
Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga laga berakhir.
Kekalahan ini merupakan kekalahan pertama Spurs di Liga Primer Inggris pada musim ini. Sebelumnya, the Lillywhites memenangi dua pertandingan pertama mereka.
Meski kalah, Spurs masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan enam poin dari tiga laga sementara Bourneouth berada di perungkat ketujuh dengan torehan poin sama. (bbc/Z-1)
Dengan koleksi enam poin, Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris, unggul selisih gol atas Tottenham Hotspur di posisi kedua.
Legenda Tottenham Hotspur, Gary Mabbutt, optimistis the Lilywhites mampu tampil kompetitif di musim ini.
Manchester City kembali memperlihatkan masalah lama mereka.
MANCHESTER City harus menelan kekalahan perdana musim ini usai dipermalukan Tottenham Hotspur 0-2 pada pekan kedua Liga Primer 2025-2026
Dalam empat laga kandang terakhir melawan Spurs, City hanya mampu meraih satu kemenangan.
Bournemouth kini gagal memenangkan satu pun dari delapan pertandingan terakhir mereka melawan Brentford, kalah enam kali dan seri dua kali.
Ben Doak meninggalkan Anfield setelah tiga tahun bersama Liverpool.
Mohamed Salah kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liga Primer Inggris.
Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.
Kapten Bournemouth, Adam Smith, mengaku terkejut dan marah setelah rekannya, Antoine Semenyo, melaporkan mengalami pelecehan rasial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved