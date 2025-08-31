Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tottenham Hotspur vs Bournemouth, The Cherries Menang di Kandang The Lillywhites

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 04:05
Tottenham Hotspur vs Bournemouth, The Cherries Menang di Kandang The Lillywhites
Laga Liga Primer Inggris antara Tottenham Hotspur dan Bournemouth(AFP/Ian Kington)

BOURNEMOUTH meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu (30/8) malam WIB.

Dalam laga di Stadion Tottenham Hotspur itu, The Cherries meraih kemenangan berkat gol tunggal Evanilson.

Gol kemenangan Bournemouth itu tercipta saat laga baru berlangsung lima menit. Evanilson, yang berdiri bebas di kotak penalti, menerima umpan Marcos Senesi sebelum melepaskan tendangan yang sempat membentur Christian Romero dan masuk ke dalam gawang yang dikawal Guglielmo Vicario.

Baca juga : Bournemouth vs Tottenham Hotspur, The Cherries Tekuk Spurs

Spurs kesulitan keluar dari tekanan Bournemouth. Anak-anak asuhan Thomas Frank itu gagal melepaskan satu tendangan pun sepanjang babak pertama.

Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Spurs masih tampil tertekan. Vicario dipaksa melakukan beberapa penyelamatan penting.

Baca juga : Dominic Solanke Merapat ke Tottenham Hotspur

Spurs sempat mendapatkan peluang ketika Lucas Bervall melepaskan tendangan namun masih mengarah ke Djodje Petrovic.

Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga laga berakhir.

Kekalahan ini merupakan kekalahan pertama Spurs di Liga Primer Inggris pada musim ini. Sebelumnya, the Lillywhites memenangi dua pertandingan pertama mereka.

Meski kalah, Spurs masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan enam poin dari tiga laga sementara Bourneouth berada di perungkat ketujuh dengan torehan poin sama. (bbc/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved