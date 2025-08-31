Tottenham Hotspur vs Bournemouth, The Cherries Menang di Kandang The Lillywhites

Laga Liga Primer Inggris antara Tottenham Hotspur dan Bournemouth(AFP/Ian Kington)

BOURNEMOUTH meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu (30/8) malam WIB.

Dalam laga di Stadion Tottenham Hotspur itu, The Cherries meraih kemenangan berkat gol tunggal Evanilson.

Gol kemenangan Bournemouth itu tercipta saat laga baru berlangsung lima menit. Evanilson, yang berdiri bebas di kotak penalti, menerima umpan Marcos Senesi sebelum melepaskan tendangan yang sempat membentur Christian Romero dan masuk ke dalam gawang yang dikawal Guglielmo Vicario.

Spurs kesulitan keluar dari tekanan Bournemouth. Anak-anak asuhan Thomas Frank itu gagal melepaskan satu tendangan pun sepanjang babak pertama.

Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Spurs masih tampil tertekan. Vicario dipaksa melakukan beberapa penyelamatan penting.

Spurs sempat mendapatkan peluang ketika Lucas Bervall melepaskan tendangan namun masih mengarah ke Djodje Petrovic.

Skor 1-0 untuk kemenangan Bournemouth atas Tottenham Hotspur bertahan hingga laga berakhir.

Kekalahan ini merupakan kekalahan pertama Spurs di Liga Primer Inggris pada musim ini. Sebelumnya, the Lillywhites memenangi dua pertandingan pertama mereka.

Meski kalah, Spurs masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan raihan enam poin dari tiga laga sementara Bourneouth berada di perungkat ketujuh dengan torehan poin sama. (bbc/Z-1)