Sheffield Wednesday vs Leeds United, Menang Adu Penalti, The Owls Lolos ke Putaran Ketiga Piala Liga

Para pemain Sheffield Wednesday bereaksi usai menang adu penalti atas Leeds United di laga Piala Liga.(AFP/Oli SCARFF)

KLUB Divisi Championship Sheffield Wednesday mengejutkan klub Liga Primer Inggris Leeds United melalui adu penalti untuk mencapai putaran ketiga Piala Liga. Leeds United gagal mengeksekusi semua tendangan penalti mereka dan kalah 3-0 di babak adu penalti.

Derby Yorkshire berakhir dramatis setelah pemain pengganti Jayden Bogle menyamakan kedudukan setelah gol bunuh diri kiper Leeds United, Karl Darlow, untuk gol pembuka The Owls.

Pendukung tuan rumah terus menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pemilik Dejphon Chansiri karena banyak yang memboikot pertandingan pada Rabu (27/8) dini hari WIB.

Namun, mereka kehilangan penampilan gemilang Sheffield Wednesday, yang mengejutkan lawan mereka dari divisi yang lebih tinggi dengan kiper Ethan Horvath sebagai pahlawan.

Dalam debutnya di kandang, pemain Amerika Serikat (AS) itu melakukan sejumlah penyelamatan gemilang di waktu normal, sebelum menyelamatkan dua dari tiga tendangan penalti Leeds United dan pemain debutan Dominic Calvert-Lewin melepaskan tendangan penaltinya yang melambung tinggi di atas mistar gawang.

Momen bahagia ini disambut baik oleh tim Divisi Championship, yang telah melewati musim panas yang penuh gejolak setelah kepergian mantan manajer Danny Rohl. Mereka memulai musim dengan skuad yang minim, hanya terdiri dari 12 pemain senior.

Ini berarti mereka menurunkan tim muda melawan Leeds, dengan rata-rata usia 21 tahun, termasuk empat pemain berusia 20 tahun dan lima remaja.

Namun, di hadapan 7.801 penonton, mereka bermain dengan semangat dan hasrat yang membuat mereka mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar yang hadir hingga meninggalkan lapangan saat jeda babak pertama.

Tim asuhan Henrik Pedersen mendapatkan ganjaran atas penampilan gigih mereka ketika mereka unggul pada menit ke-63 melalui tembakan Jamal Lowe yang masuk melewati sela-sela kaki Darlow.

Namun, Leeds mampu menyamakan kedudukan sembilan menit sebelum upaya ke gawang yang ke-21 mereka berakhir ketika mantan bek sayap Sheffield United, Bogle, menerima umpan dari Wilfried Gnonto dan berhasil menjebol gawang Horvath.

Calvert-Lewin melepaskan peluang emas di masa injury time dari jarak dekat, sebelum akhirnya digagalkan oleh blok gemilang Horvath.

Penjaga gawang Owls, yang direkrut sebagai pemain pinjaman darurat dari Cardiff setelah Pierce Charles cedera, kembali membuktikan kemampuannya dalam adu penalti untuk membawa timnya ke babak berikutnya.

Ini mungkin masa-masa sulit bagi Wednesday, tetapi tim mereka yang minim pengalaman telah berusaha keras untuk mempermalukan tim asuhan Daniel Farke.

Para penggemar klub berharap pengusaha Thailand Chansiri menjual klub, yang telah gagal membayar gaji tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut dan telah dijatuhi beberapa sanksi dari EFL.

Karena masalah keuangan, Owls diperkirakan akan kesulitan di Divisi Championship musim ini, tetapi penampilan ini akan memberikan semangat kepada para pendukung mereka bahwa para pemain yang tersedia memiliki semangat juang untuk membalikkan keadaan.

Itulah yang mereka tunjukkan saat melawan Leeds, yang promosi ke Liga Primer Inggris musim lalu dan dipenuhi pemain-pemain baru di musim panas, termasuk bek tengah Jaka Bijol, Lukas Nmecha, Sean Longstaff - yang membantu Newcastle memenangkan Piala EFL musim lalu - dan penyerang Swiss Noah Okafor.

Tim asuhan Pedersen berjuang keras di lini pertahanan, terutama karena mereka kelelahan setelah unggul terlebih dahulu.

Bagi Leeds, malam itu adalah malam yang membuat frustrasi, terutama bagi pemain baru mereka, Calvert-Lewin.

Mantan striker Everton ini memiliki reputasi di kompetisi ini, telah mencetak 12 gol dalam 16 penampilan sebelumnya, tetapi menjalani pertandingan yang tak terlupakan.

Calvert-Lewin seharusnya mencetak gol kemenangan di masa injury time, tetapi entah bagaimana tendangannya melebar dengan gawang yang menganga, dan kemudian dua kali digagalkan oleh Horvath.

Sebagai penutup malam yang menyedihkan baginya dan Leeds di Hillsborough - stadion di mana mereka belum pernah kalah sejak 2017 - ia melepaskan tendangan penalti yang melambung tinggi di atas mistar gawang dalam adu penalti yang terjadi setelahnya. (bbc/Z-1)