Sunderland Pinjam Marc Guiu dari Chelsea

Pemain baru Sunderland Marc Guiu(safc.com)

CHELSEA mengumumkan peminjaman striker muda berbakat mereka, Marc Guiu, ke klub promosi Liga Primer Inggris, Sunderland.

"Penyerang Spanyol itu akan melanjutkan perkembangannya di klub promosi," ungkap The Blues di laman daring resmi mereka, Kamis (7/8).

Sunderland mengumumkan kedatangan pemain berusia 19 tahun itu melalui laman daring mereka.

"Bergabung dari Chelsea setelah menjadi bagian dari The Blues yang memenangkan Piala Dunia Antarklub bulan lalu," tulis klub berjuluk Black Cats tersebut.

Guiu, yang bergabung dengan Chelsea dari Barcelona pada musim panas 2024, akan menjalani masa peminjaman selama satu musim penuh tanpa opsi pembelian permanen.

Langkah ini diambil untuk memberikan Guiu pengalaman bermain reguler di Liga Primer Inggris, setelah kesulitan menembus skuad utama The Blues akibat bersaing ketat dengan Nicolas Jackson, Liam Delap, dan Joao Pedro.

Selama musim debutnya di Chelsea, Guiu tampil mengesankan di ajang Liga Konferensi, mencetak enam gol dalam 16 penampilan, termasuk hattrick saat Chelsea menggulung Shamrock Rovers 5-1.

Namun, di Liga Primer Inggris, dia hanya bermain 70 menit sepanjang musim karena cedera hamstring yang mengganggu performanya.

Sunderland, yang baru saja meraih promosi ke Liga Primer Inggris di bawah asuhan pelatih Regis Le Bris, akan menanggung penuh gaji Guiu selama masa peminjaman.

Chelsea juga menyertakan klausul yang mewajibkan Sunderland memberikan menit bermain tertentu kepada Guiu, sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang klub untuk pemain timnas Spanyol U-19 tersebut.

Langkah ini menegaskan komitmen Chelsea dalam memastikan perkembangan pemain mudanya, sekaligus memberikan Sunderland tambahan daya gedor untuk bersaing di divisi tertinggi sepak bola Inggris.

Sunderland kini telah merekrut sembilan pemain baru musim panas ini, termasuk Granit Xhaka dan Simon Adingra. (Ant/Z-1)