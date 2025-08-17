Flick Kritik Barcelona Meski Menang Telak atas Mallorca

Hansi Flick.(AFP/PIERO CRUCIATTI)

BARCELONA membuka langkah awal mempertahankan gelar La Liga Spanyol dengan kemenangan 3-0 atas Mallorca, Minggu (17/8). Pelatih Blaugrana, Hansi Flick masih belum puas dengan performa anak asuhnya.

Namun, kemenangan besar tersebut tak lepas dari situasi yang menguntungkan. Tuan rumah harus bermain dengan sembilan orang setelah dua pemainnya diganjar kartu merah di babak pertama.

Manu Morlanes diusir wasit usai mendapat kartu kuning kedua akibat protes berlebihan terkait gol Ferran Torres, sebelum melakukan pelanggaran keras terhadap Lamine Yamal. Beberapa menit kemudian, Vedat Muriqi juga menyusul ke ruang ganti akibat menjegal Eric Garcia.

Unggul jumlah pemain sejak awal membuat Barcelona mendominasi penuh jalannya pertandingan. Torres mencetak gol pembuka, disusul tambahan dua gol yang memastikan kemenangan telak tim tamu.

Meski demikian, pelatih Barcelona, Hansi Flick menyoroti performa anak asuhnya yang dianggap menurun setelah unggul 2-0.

“Saya tidak suka pertandingan ini. Memang ini tiga poin penting, tetapi setelah unggul 2-0 dan menghadapi sembilan pemain, tim saya hanya bermain 50 persen. Itu tidak bisa terjadi," kata Flick dikutip dari Football Espana.

"Saya harus bicara dengan para pemain soal ini. Anda tidak bisa tampil setengah hati melawan sembilan orang, itu bukan standar yang saya harapkan."

Dalam dua laga berikutnya, Barcelona akan menjalani partai tandang menghadapi Levante dan Rayo Vallecano. Sementara itu, kondisi Robert Lewandowski yang tengah cedera otot masih diragukan kapan bisa kembali memperkuat tim.

Flick juga dihadapkan pada pilihan antara tetap mempercayakan Torres atau memberi kesempatan Marcus Rashford sebagai penyerang utama jika Lewandowski belum siap.

Pada laga di Mallorca, Torres dipilih sebagai starter, sementara Rashford yang baru selesai proses registrasi diturunkan pada 20 menit terakhir.

Meski Rashford tampil cukup tenang, Flick kemungkinan tetap mempercayai Torres sebagai starter saat melawan Levante akhir pekan depan. (I-3)