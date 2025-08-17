Flick Nilai Yamal Sangat Spesial

Lamine Yamal.(AFP/FADEL SENNA)

LAMINE Yamal mencuri perhatian saat Barcelona mengawali La Liga 2025/2026 dengan kemenangan 3-0 atas Mallorca, Sabtu (17/8).

Pemain berusia 18 tahun itu mencatat satu assist dan menutup laga dengan gol indah dalam laga Mallorca vs Barcelona dan membuat pelatih Hansi Flick melontarkan pujian khusus.

Raphinha membuka keunggulan Barca di menit ketujuh setelah menyambut umpan silang Yamal. Ferran Torres kemudian menggandakan skor di menit 23 dalam situasi kontroversial ketika bek Mallorca Antonio Raíllo terjatuh, namun wasit tidak menghentikan permainan.

Tuan rumah makin terpuruk setelah Manu Morlanes dan Vedat Muriqi diganjar kartu merah hanya dalam rentang enam menit, membuat mereka harus bermain dengan sembilan orang lebih dari setengah pertandingan. Meski unggul besar dalam jumlah pemain, Barcelona baru menambah gol ketiga di injury time, melalui sepakan keras Yamal dari tepi kotak penalti.

Flick menilai performa Yamal menjadi sorotan positif di tengah penampilannya yang belum sepenuhnya memuaskan.

"Yang penting dia bisa terus bermain di level tinggi ini. Dia spesial dan semua orang melihatnya. Motivasi dan ambisinya selalu terlihat, dan itu yang membuatnya berbeda," ujar Flick dikutip dari ESPN.

Meski demikian, Flick tetap memberi catatan untuk permainan seluruh tim dalam pertandingan tersebut.

"Saya tidak suka pertandingan ini. Memang tiga poin penting, tapi setelah unggul 2-0 dan lawan mendapat dua kartu merah, tim hanya main di 50 persen. Itu tidak bisa terjadi. Kami harus lebih cepat, lebih baik, dan tidak boleh lengah," tegasnya. (I-3)