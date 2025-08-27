Melaju ke Putaran Kedua AS Terbuka, Iga Swiatek Cetak Rekor

Petenis Polandia Iga Swiatek(AFP/TIMOTHY A. CLARY )

IGA Swiatek mencatatkan rekor baru di Amerika Serikat (AS) Terbuka, Rabu (27/8) WIB, menjadi petenis dengan kemenangan di babak pertama terbanyak berturut-turut di era tenis modern dengan 65 kemenangan.

Unggulan kedua asal Polandia itu melanjutkan performa baiknya pada 2025 dengan melaju mulus melewati putaran pertama AS Terbuka, usai menang 6-1 dan 6-2 atas Emiliana Arango dalam waktu tepat satu jam, demikian dikutip dari WTA.

Swiatek mengakhiri paceklik gelar selama 13 bulan pada Juli dengan meraih gelar Wimbledon pertamanya -- gelar Grand Slam keenamnya secara total -- dan memperkuatnya dengan mengangkat trofi Cincinnati Tebruka untuk pertama kalinya, dua minggu lalu.

Setelah turun ke peringkat 8 pada Juni lalu, Swiatek kembali ke peringkat 2 pekan ini. Juara 2022 di Flushing Meadows itu mengejar gelar keduanya dalam dua minggu ini.

Jika upayanya berhasil, kesuksesan itu akan menjadikan Swiatek petenis pertama yang memenangi Wimbledon dan AS Terbuka sejak Serena Williams pada 2012, dan berpotensi merebut kembali peringkat 1 dunia dari Aryna Sabalenka.

Swiatek selanjutnya akan menghadapi Suzan Lamens, petenis peringkat 66 dunia dari Belanda, yang mengalahkan petenis wildcard berusia 18 tahun, Valerie Glozman, dengan skor 6-4 dan 6-2.

Lamens, yang meraih gelar WTA pertamanya, Oktober lalu, di Osaka, telah bermain di babak utama keempat turnamen major untuk pertama kalinya tahun ini. Ia mencapai babak kedua Australia Terbuka, Wimbledon, dan kini AS Terbuka.

Swiatek kini telah memenangi 65 pertandingan pembuka berturut-turut di level tur -- termasuk United Cup dan Final WTA -- memecahkan rekor era Open milik Monica Seles dengan 64 kemenangan pembuka berturut-turut dari Washington 1990 hingga Oakland 1996.

Kekalahan terakhir Swiatek di babak pembuka terjadi di WTA Final Guadalajara 2021 dari Maria Sakkari -- kekalahan terakhirnya pada babak pembuka turnamen sistem gugur adalah dari Ons Jabeur di Cincinnati 2021.

Swiatek meningkatkan rekornya menjadi 26-1 secara keseluruhan di pertandingan babak pertama Grand Slam, satu-satunya kekalahannya terjadi di Wimbledon 2019 dari Viktorija Golubic.

Swiatek menjadi petenis pertama sejak Serena Williams yang memenangi setidaknya 26 dari 27 pertandingan pembuka Grand Slam pertamanya -- Williams memenangi 46 pertandingan pertamanya secara berturut-turut sejak debutnya di Australia Terbuka 1998 hingga rekornya dipatahkan oleh Virginie Razzano di Roland Garros 2012. (Ant/Z-1)