Menang Mudah, Jannik Sinner Melaju ke Putaran Kedua AS Terbuka

Petenis Italia Jannik Sinner(AFP/TIMOTHY A. CLARY)

JUARA bertahan Jannik Sinner mengawali Amerika Serikat (AS) Terbuka dengan kemenangan impresif, Rabu (27/8) WIB, ketika mengalahkan petenis Rep Ceko Vit Kopriva, dengan skor 6-1, 6-1, dan 6-2 untuk mencapai putaran kedua.

Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan berdurasi 1 jam 38 menit tersebut dalam penampilan pertamanya sejak terpaksa mundur di final Cincinnati melawan Carlos Alcaraz, awal bulan ini.

"Saya merasa dalam kondisi fisik yang baik," kata Sinner usai pertandingan, seperti disiarkan ATP.

"Beberapa hari latihan saya cukup baik, terutama beberapa hari terakhir. Saya merasa secara fisik dalam kondisi yang baik. Pertandingan babak pertama juga berjalan baik, jadi saya sangat senang," lanjutnya.

Unggulan teratas itu bergerak bebas dan menyerang dengan presisi untuk menekan Kopriva, yang kesulitan menahan pukulan bola petenis Italia tersebut di Stadion Arthur Ashe dalam pertemuan head to head pertama mereka.

Sinner telah memenangi tiga turnamen lapangan keras major terakhir, menang di Australia Terbuka pada 2024 dan 2025 serta di Flushing Meadows 2024.

Petenis No.1 dunia, yang sempat mendapatkan waktu istirahat medis singkat karena masalah pada jarinya di akhir set ketiga, akan berusaha melanjutkan langkahnya menuju gelar Grand Slam kelimanya dan yang ketiga musim ini melawan Alexei Popyrin setelah petenis Australia itu mengalahkan Emil Ruusuvuori 6-3, 6-4, dan 7-6 (3).

Dengan kemenangannya, Sinner tetap berada di jalur yang tepat dalam perebutan peringkat No.1 dunia dengan Alcaraz.

Jika Alcaraz mencapai babak yang sama dengan Sinner atau mengungguli rivalnya itu di New York, ia akan kembali ke peringkat satu untuk pertama kalinya sejak 10 September 2023. Sinner juga harus melaju setidaknya ke babak ketiga. (Ant/Z-1)