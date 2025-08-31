Sebut Taylor Townsend tidak Berpendidikan Usai Laga AS Terbuka, Jelena Ostapenko Minta Maaf

Jelena Ostapenko (kiri) berkonfrontasi dengan Taylor Townsend usai laga AS Terbuka antara keduanya.(AFP/CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

JELENA Ostapenko meminta maaf karena menyebut lawannya, Taylor Townsend, "tidak berpendidikan", awal pekan ini.

Townsend mengatakan mantan juara Prancis Terbuka itu mengatakan kepadanya bahwa ia "tidak berkelas" dan "tidak berpendidikan" setelah kemenangannya 7-5 dan 6-1 di putaran kedua Amerika Serikat (AS) Terbuka.

Ketegangan meningkat setelah tali jaring menguntungkan Townsend dan unggulan ke-25 Ostapenko menuduhnya tidak meminta maaf.

Meskipun Townsend mengatakan ia tidak percaya ada nada rasial dalam komentar Ostapenko, mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka mengatakan bahwa anggapan bahwa Townsend tidak berpendidikan adalah "salah satu hal terburuk yang bisa Anda katakan kepada pemain tenis kulit hitam".

Tanpa menyebut nama Townsend, Ostapenko, petenis Latvia, menulis di Instagram: "Hai semuanya - saya ingin meminta maaf atas beberapa hal yang saya katakan selama pertandingan tunggal putaran kedua."

"Bahasa Inggris bukan bahasa ibu saya, jadi ketika saya mengatakan pendidikan, saya hanya berbicara tentang apa yang saya yakini sebagai etiket tenis. Namun, saya mengerti bagaimana kata-kata yang digunakan dapat menyinggung banyak orang di luar lapangan tenis."

"Saya menghargai dukungan ini seiring saya terus belajar dan berkembang sebagai pribadi dan pemain tenis. Selamat tinggal New York dan saya berharap dapat kembali tahun depan," lanjutnya.

Insiden itu terjadi di akhir pertandingan ketika kedua pemain bertemu untuk berjabat tangan.

Ostapenko, 28, mengonfrontasi Townsend karena tidak meminta maaf atas insiden net cord, yang terjadi pada set pertama, lalu menuduh petenis Amerika itu "tidak berpendidikan".

Pemenang net-cord adalah ketika seorang pemain memenangkan poin karena pukulannya mengenai garis net dan mendarat di sisi lawannya.

Meminta maaf atas kabel net bukanlah aturan, tetapi beberapa pemain merasa sopan untuk melakukannya.

Setelah konfrontasi, mikrofon di lapangan menangkap Townsend yang berusia 29 tahun yang memberi tahu Ostapenko untuk "menerima kekalahan".

Townsend, pemain ganda nomor satu dunia, kemudian membuat penonton heboh dengan merayakan kemenangan bersama mereka secara liar.

Ejekan medelak di Lapangan 11 saat Ostapenko meninggalkan lapangan.

Ostapenko, yang menyebut Townsend "tidak sopan" di Instagram setelah pertandingan, mengunggah unggahan pada Rabu (27/8) untuk membantah tuduhan rasisme.

"Saya tidak pernah rasis seumur hidup saya," tulisnya.

"Saya menghormati semua bangsa di dunia, bagi saya tidak masalah dari mana Anda berasal," imbuhnya

Petualangan Ostapenko di AS Terbuka berakhir pada Kamis (28/8), ketika ia kalah dalam pertandingan ganda dengan Barbora Krejcikova.

Ia tidak memenuhi tugas media setelahnya, dengan alasan masalah medis. (bbc/Z-1)