Tampil Dominan, Carlos Alcaraz Melaju ke Putaran Ketiga AS Terbuka

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz(AFP/CHARLY TRIBALLEAU )

CARLOS Alcaraz meraih kemenangan meyakinkan di putaran kedua Amerika Serikat (AS) Terbuka, Kamis (28/8) WIB, memberikan pernyataan tegas kepada calon lawannya di semifinal, Novak Djokovic, yang masih terus mencari performa terbaiknya.

Unggulan kedua Alcaraz mengalahkan petenis Italia Mattia Bellucci 6-1, 6-0, dan 6-3, jauh berbeda dari kekalahannya yang mengejutkan tahun lalu dari Botic van de Zandschulp di babak yang sama.

"Saya bermain bagus dari awal hingga bola terakhir," kata Alcaraz dalam wawancara di lapangan usai pertandingan, seperti disiarkan ATP.

Kali ini, petenis Spanyol itu tampil nyaris tanpa cela dalam dua pertandingan pembukanya.

Sebaliknya, rivalnya Djokovic, berhasil lolos ke babak ketiga usai membutuhkan empat set untuk mengalahkan Zachary Svajda, setelah berjuang keras di pertandingan pembukanya setelah istirahat enam pekan dari tur.

Juara 2022 itu membuat Bellucci, petenis nomor 65 dunia, berjuang keras sejak awal, meningkatkan tekanan dengan permainan baseline yang agresif untuk memenangi set pembuka hanya dalam 30 menit.

Performa petenis berusia 22 tahun itu berlanjut pada set kedua, dan memenangi laga dengan kekalahan paling sedikit dari 17 pertandingan yang telah ia selesaikan di AS Terbuka.

"Saya tahu level Mattia dan hari ini bukan harinya, tetapi saya mencoba memanfaatkan kesalahannya sebaik mungkin, mencoba untuk tetap berada dalam pertandingan dengan ritme yang baik," ujar Alcaraz.

"Saya pikir ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena saya merasa kurang baik, tetapi secara keseluruhan saya sangat senang dengan penampilan hari ini," lanjutnya.

Juara lima kali turnamen major, yang sedang dalam delapan kemenangan beruntun, itu selanjutnya akan menghadapi unggulan ke-32 asal Italia Luciano Darderi, yang mengalahkan petenis wild card asal Amerika Eliot Spizzirri dengan skor 6-0, 7-6 (3), 2-6, dan 6-4.

Alcaraz mengincar trofi AS terbuka kedua dan kembali ke peringkat nomor satu dunia.

Jika petenis Spanyol itu menyamai atau bahkan melampaui hasil Jannik Sinner di Flushing Meadows, Alcaraz akan meninggalkan New York dengan berada di puncak peringkat ATP.

Memimpin tur dengan 56 kemenangan, menurut indeks menang/kalah ATP, dan enam gelar musim ini, Alcaraz dan rivalnya, Sinner, berpotensi bertemu dalam pertandingan perebutan gelar yang mempertaruhkan trofi AS Terbuka dan gelar nomor satu dunia. (Ant/Z-1)