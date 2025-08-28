Aldila Sutjiadi akan Hadapi Unggulan Teratas Ganda Putri di putaran pertama AS Terbuka

Aldila Sutjiadi bersama Nadiia Kichenok akan tampil di AS Terbuka(Instagram @dila11)

PETENIS Indonesia Aldila Sutjiadi, yang berpartner dengan petenis Ukraina Nadiia Kichenok akan menghadapi unggulan teratas di nomor ganda putri Amerika Serikat (AS) Terbuka.

Aldila/Nadiia akan berhadapan dengan pasangan petenis Rep Ceko Katerina Siniakova dan petenis AS Taylor Townsend di putaran pertama yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (29/8) dini hari WIB.

"Aku akan bermain bersama Nadia lagi. Kami sudah sempat bermain di Miami Terbuka dan di Monterrey ya, jadi memang sudah tahu permainan masing-masing, dan kami saat ini sudah mempersiapkan permainan kami untuk babak pertama di AS Terbuka nanti," kata Aldila, Rabu (27/8).

Baca juga : Janice Tjen Disingkirkan Emma Raducanu di Putaran Kedua AS Terbuka

Di Miami Terbuka, Maret lalu, Aldila/Nadiia kandas di putaran pertama setelah melewati laga sengit dan tak mampu menghadang unggulan ketiga Jasmine Paolini/Sara Errani dengan 1-6, 7-5, dan 10-12.

Aldila/Nadiia kembali berpasangan di Meksiko pekan lalu. Namun, mereka kembali terhenti pada laga pembuka di ajang WTA 500 Monterrey setelah kalah dari unggulan ketiga Guo Hanyu/Alexandra Panova dengan 3-6 dan 2-6.

"Jadi memang sudah latihan bareng juga dari hari Sabtu minggu lalu," ujar Aldila menjelaskan upayanya untuk melangkah lebih jauh di turnamen bersama Nadiia.

Baca juga : Menang Mudah, Jannik Sinner Melaju ke Putaran Kedua AS Terbuka

Aldila terpaksa mundur pada Grand Slam awal tahun, Australia Terbuka, setelah mengalami sudden deafness atau tuli mendadak yang membuat dirinya harus menjalani perawatan dan pemulihan.

Ia kemudian kembali ke turnamen besar di Indian Wells pada Maret, setelah meraih gelar ITF W35 Arcadia di California, AS, bersama rekan senegaranya Janice Tjen pada akhir Februari.

Prancis Terbuka menjadi Grand Slam pertama musim ini bagi Aldila. Berpasangan dengan partner lamanya petenis Jepang Miyu Kato, Aldila kalah pada babak pertama.

Hasil yang lebih baik diraih Aldila pada Wimbeldon. Ia bersama petenis Jepang Eri Hozumi mencapai babak kedua Grand Slam lapangan rumput tersebut.

Aldila juga turun di ganda campuran Wimbledon bersama Robert Galloway, tetapi mereka mundur pada babak kedua lantaran petenis AS itu mengalami cedera dan harus fokus pada pertandingan tunggalnya. (Ant/Z-1)